Multan a ATV por polémica en ‘La Casa de Magaly’ con La Uchulú: tendrá que pagar más de 25 mil soles

Programa de Magaly Medina y ATV fueron sancionados por la SNRTV por caso La Uchulú.

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) impuso una sanción de 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 25,750 soles, al programa dirigido por Magaly Medina y a la cadena ATV, por actos de discriminación transfóbica en contra de Esaú Reátegui Wong, conocida como ‘La Uchulú’. La resolución también incluye la orden de realizar capacitaciones en temas de género para la conductora y su equipo con el fin de evitar futuras conductas discriminatorias.

Te puede interesar: Magaly Medina envía mensaje a pocos días del estreno de ‘Magaly TV La Firme’: “no los voy a decepcionar”

Recordemos que el incidente que propició la queja y posterior sanción sucedió durante uno de los capítulos de la secuencia ‘La Casa de Magaly’, emitido el 28 de agosto de 2023, cuando Andrés Hurtado cuestionó el género de ‘La Uchulú’. “A mí me han dicho que te llamas Paco”, se le escucha decir a Hurtado, negándole el reconocimiento como mujer trans, lo cual llevó a ‘La Uchulú’ a un estado de llanto.

Carlos Cacho es blanco de críticas por pedirle el DNI a ‘La Uchulú'. Magaly TV La Firme

Por su parte, Carlos Cacho le pidió evidenciar su identidad con un documento de identidad de manera burlesca. Ante la indignación pública, el maquillador ofreció disculpas reconociendo que el trato fue inapropiado y remarcando su compromiso con la comunidad LGBT+.

“Le dimos un trato que fue innecesario, pero si hubiera sido en una fiesta de ambiente u otro contexto, la broma no hubiera tenido esa connotación”, indicó el estilista ante la ola de críticas.

Carlos Cacho y Andrés Hurtado generaron polémica en 'La Casa de Magaly', que se transmite por ATV. | Instagram @andreshurtadooficial @cachomakeup

La actitud de Andrés Hurtado y Carlos Cacho generó una intensa reacción por parte de diversos colectivos y espectadores, quienes exigieron respeto hacia ‘La Uchulú’ y la comunidad trans en general. Después de aproximadamente 5 meses, SNRTV validó la queja impuesta y decidió multar al programa de Magaly Medina y a ATV. Con esta medida, busca asegurar que los medios de comunicación mantengan un escenario respetuoso y libre de discriminación, alineándose con los valores de inclusión y diversidad.

Programa de Magaly Medina y ATV fueron sancionados por la SNRTV por caso La Uchulú.

La resolución de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión

La comisión declaró fundada la queja interpuesta por Pamela Andrés del Castillo y Nilda Soledad Quito León y la CONACOD en contra de ATV por la secuencia ‘La Casa de Magaly’ del programa ‘Magaly TV La Firme’, emitida el 28 de agosto de 2023, “considerando que constituyó una infracción a los principios de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad y al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar del Código de Ética SNRTV”.

Además, se le sancionó a ATV con una multa de cinco (5) UITs. El canal también tendrá que imponer una medida correctiva “consistente en realizar una capacitación para la producción del programa en materia de derechos de las personas trans, cuyas consideraciones deberán incorporarse a los protocolos de revisión de los contenidos que serán finalmente incluidos en el programa”.

“ATV deberá proporcionar a la Comisión evidencia de la realización de esta capacitación, así como de su implementación en el sentido señalado; debiendo ello suceder, a más tardar, al término de los noventa (90) días calendario de notificada la presente”, señala el documento.

Ric de la Torre criticó la actitud de Carlos Cacho con La Uchulú. Cortesía Twitter Ric La Torre

La importancia de este tipo de resoluciones radica en la capacidad de los medios para influir en la percepción y el trato hacia las comunidades marginadas. Además, resalta la responsabilidad que tienen los comunicadores de adoptar un enfoque ético y educativo en sus contenidos. La capacitación ordenada por la SNRTV marca un precedente importante en el tratamiento mediático de temas de género en Perú.

‘La Uchulú’ revive su polémica con Carlos Cacho y Andrés Hurtado en LCDM. Captura: Hablemos de belleza.

¿Qué dijo La Uchulú sobre polémica situación?

La Uchulú fue consultada sobre su sentir después que terminó ‘La Casa de Magaly’. Como se recuerda, la comediante lloró de impotencia en aquella ocasión. En una entrevista, y una vez que terminó el reality, la figura de TV dijo qué es lo que realmente le molestó de aquella bochornosa situación.

Te puede interesar: Magaly Medina reprende a su reportero por especulaciones sobre ampay de Melissa Paredes: “No puedes guardar secretos”

“Que hayan mostrado mi nombre real no me molesto, lo que me molestó es que vengan a ponerme el DNI en la cara sin tener el consentimiento mío de mostrar mi identidad a nivel nacional. Ellos trataron de hacerme sentir mal, no es el caso que lo hagan de esa manera”, dijo La Uchulú en el programa ‘Hablando de belleza’