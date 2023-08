‘La Uchulú’ llora por humillación de Andrés Hurtado: “Pensé que eras un cómico, no sabía que eras trans”

La Uchulú llora por culpa de Andrés Hurtado | Magaly TV La Firme

‘La Uchulú’, participante de ‘La Casa de Magaly’, no soportó más que Andrés Hurtado se burle y no respete su identidad de género. La youtuber decidió confrontar al popular ‘Chibolín’, recordándole que ella es una mujer transgénero y que su nuevo nombre es ‘Etza’.

‘La Uchulú', quien saltó a la fama en el Perú por su video viral de la canción ‘No sé' del grupo ‘Explosión de Iquitos’, le exigió al presentador de televisión que la trate de ‘ella’.

“Quiero que me trates de ‘ella’, estoy harta que me digas ‘él’”, fue el reclamo de la influencer, lo que fue tomado con sorna por ‘Chibolín’: “A mí me han dicho que te llamas Paco o Fernando”.

“Si me vas a a seguir faltando el respeto, yo no voy a conversar contigo. Yo te he tratado mucho respeto desde que he llegado, pero has hecho bromas que a mi no me han parecido, pero lo tomo de una manera deportiva. Ahora te lo digo, cara a cara, que no me gusta”, exclamó ‘La Uchulú’.

La Uchulú le pidió respeto a Andrés Hurtado. (Captura: Magaly TV La Firme)

El maquillador Carlos Cacho intervino en la discusión, pero solo para echar más leña al fuego. El ‘amigo’ de Gisela Valcárcel ridiculizó a la youtuber, pidiéndole que muestre el nombre que aparece en su Documento Nacional de Identidad.

“¿Por qué quieren que la traten de ella? ¿Qué dice su DNI? Vamos a la documentación. Si ha firmado el contrato, hay un DNI en el contrato”, sostuvo Cacho. Recordemos que el nombre legal de ella es Esaú Reátegui Wong.

‘La Uchulú' llora desconsolada

Etza Alanís Reategui Wong, el nuevo nombre de ‘La Uchulú' como mujer trangénero, lloró desconsoladamente en su habitación luego de la confrontación con Andrés Hurtado y Carlos Cacho.

“Son personas grandes, ni siquiera son personas de mi edad”, se le escucha decir, entre sollozos.

El presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ se sintió culpable por haberla ofendido y explicó el origen de sus ‘bromas’.

“Tú te acuerdas que cuando empezó el programa te dije ‘vamos a hacer show’; te acuerdas que te dije que te iba a quitar la peluca, tu ropa, ¿te acuerdas de todo? Yo pensé que por dentro tú eras un cómico. Yo no te conozco. Yo pensé que tú eras un cómico, me enteré que te ponías una peluca”, dijo Hurtado, asegurando que desconocía que ‘La Uchulú' fuera una mujer transgénero.

Andrés Hurtado y Carlos Cacho se enfrentaron a 'La Uchulú'. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Yo pensaba que te ponías una peluquita, ¿me entiendes no? y te vacilas, pero yo no sabía que eras trans. Ahora que sé que eres trans, te respeto como trans, como lo que eres. Porque al final una trans es una mujer, ¿si o no?”, fue la defensa del actor.

La actriz transgénero lo encaró y le dijo que es “una falta de respeto” que intenten mostrar su DNI frente a todos sus compañeros de ‘La Casa de Magaly’. Cansada de las burlas, ella prefirió quedarse sola en su habitación.

“No le levanté la voz, simplemente le di a entender mi incomodidad, pero usted sigue haciendo esas cosas y yo no he renegado, prefiero retirarme. Yo no vine a pelear, yo vine aquí a divertirme, a estar bien, porque yo considero que ustedes son unas personas mayores”, sentenció.