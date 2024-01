Claudia Portocarrero preocupada por la crítica situación de Dilbert Aguilar: “Su conviviente no me dijo nada”

Claudia Portocarrero llora por la delicada situación de Dilbert Aguilar. | Panamericana TV

El reconocido cantante de cumbia Dilbert Aguilar se encuentra en un estado crítico tras ser internado en el área UCI del hospital Essalud Angamos, por una complicación pulmonar. Claudia Portocarrero, amiga y expareja del artista, confirmó la noticia y se mostró afectada por su situación

La popular ‘Ñañita’, una de las personas más importantes en la vida del intérprete de ‘Vuela Palomita’, solicitó a la audiencia plegarias para la pronta recuperación del cumbiambero.

La joven reveló durante una entrevista telefónica con el programa de espectáculos ‘Todo se filtra’, que se enteró de Aguilar a través de un tercero que había visitado dicho nosocomio.

Ella ha estado en comunicación con la familia del músico y mostró su apoyo en este difícil momento. En declaraciones proporcionadas por la modelo peruana, enfatizó respecto a la pareja actual de Dilbert, Jazmín, y su decisión de mantenerlo en privacidad.

“Se respeta porque es algo que ellos quieren mantener en privado, yo no puedo hablar mal de la madre de la hija de Dilbert. Si no quiere decir nada, se respeta”, manifestó en charla con Samuel Suárez, este 23 de enero.

Claudia Portocarrero se quiebra por Dilbert Aguilar

En la comunicación, Claudia Portocarrero se mostró afectada por lo que vive el cantante de cumbia. Con la voz desquebrajada dio detalles de cómo supo que su expareja había sido internado en el nosocomio local.

“Empecé a llamarlo y no me contestaba; entonces, me contestó Jazmín (su pareja). Yo le pregunté cómo estaba él y no me contestaba. Hasta que empecé a buscar por todos los hospitales, hasta que encontré el parte de él”, relató.

“Sé que está en UCI, que está con una fibrosis y que está internado desde el día 19. Fuí a buscarlo al hospital y para conocer más información, pero no pude por el cambio de horario del personal”, agregó.

Mencionó no sentirse bien y ve al intérprete como una persona especial en su vida. “No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí, Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años”, expresó la modelo.

¿Cómo se encuentra Dilbert Aguilar?

El estado de Aguilar ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas del ambiente musical, quienes han expresado su solidaridad y esperanza para que el intérprete de ‘Mis últimas lágrimas’ logre superar este obstáculo de salud.

La familia de Dilbert Aguilar se está trasladando a Lima para estar más cerca y brindarle su apoyo en estos momentos críticos. Hasta el momento, no se han divulgado más información sobre los tratamientos o pronósticos médicos que el artista pueda estar recibiendo.

Una fuente cercana al artista reveló a Expreso: “Repentinamente, se puso mal cuando estaba en una presentación en el interior del país. De inmediato lo trasladaron a un centro de la zona, luego lo derivaron a nuestra capital”.