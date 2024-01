Josué Gutiérrez: Procuraduría denuncia a defensor del Pueblo por caso de presunta contratación irregular

Procuraduría pide a la Fiscalía iniciar diligencias contra el titular de la Defensoría. | Infobae Perú (Camila Calderón)

A las numerosas renuncias bajo la gestión de Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo, se le suma una denuncia, que también alcanza a la exalcaldesa de San Antonio de Huarochirí, por el presunto delito de falsedad genérica.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima Este el inicio de diligencias preliminares tras presuntas contrataciones irregularidades, difundidas por un dominical.

“La Procuraduría Anticorrupción, solicita diversos actos de investigación, como las declaraciones testimoniales y todas las demás actuaciones de investigación que la Fiscalía considere pertinente con el objeto de esclarecer los hechos denunciados”, se lee en el documento.

Documento presentado contra el defensor del Pueblo. | Procuraduría

De acuerdo al reportaje emitido en junio del 2023 en Panorama, mientras se desempeñaba en el Congreso de la República, el actual defensor del Pueblo benefició e inauguró diversas obras en favor de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, durante la gestión de Eveling Feliciano Ordóñez.

Luego de culminar con su función parlamentaria, coincidentemente la entonces alcaldesa concedió hasta tres contratos a la empresa Corporación Takase, vinculada a sus cuñados: Víctor Ancahuasi Takase y Beatriz Ancahuasi Takase, por los montos de S/ 32.450, S/ 33.020 y S/ 23.920. Es decir, recibieron un total de S/ 89.390.

Además, entre enero y agosto del 2019, él mismo fue contratado como asesor jurídico del municipio, por el cual cobró la suma de 40 mil soles. “La doctora me invitó porque me conocía y listo, porque tenían problemas. Les he ofrecido mis servicios profesionales y nada más, no tengo ninguna relación aparte de eso”, mencionó al ser consultado por el programa.

Sin embargo, omitió detallar que nuevamente fue contratado por el mismo servicio, pero esta vez por un monto de 21 mil soles y en la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, la cual estaba a cargo de Marisol Ordóñez, tía de Eveling Feliciano Ordóñez.

El excongresista y la empresa de sus cuñados fueron beneficiados con jugosos contratos. | Panorama

Por si no fuera poco y, pese a que aseguró que no tenía ninguna influencia, en este municipio se volvió a beneficiar a la empresa de uno de sus parientes. De acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa Antara Corporation, de Víctor Ancahuasi Takase, obtuvo un contrato por S/ 66 mil.

“Invité a varios a renunciar”

La denuncia se da en medio de los cuestionamientos en su contra por las ocho bajas en la institución que lidera. Con ánimos de minimizar la crisis al interior de la Defensoría, reconoció que fue él quien invitó a los adjuntos a que presenten sus renuncias.

“Hay que entender dos cosas: una cosa es que, por decoro, por decencia, yo les pueda decir […] que es necesario terminar el ciclo para comenzar otro, y promover a los que tienen el expertise en igual o similares condiciones que trabajan en la Defensoría para que asuman esos roles. Es invitarlos indudablemente a que renuncien, y eso es lo que se ha hecho en todo este tiempo”, explicó.

Funcionario descartó renunciar al cargo, pese a los cuestionamientos en su contra. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

“Las instituciones, si bien tienen el concurso de las personas, trascienden a las personas, y lo que se tiene en la Defensoría es a un equipo multidisciplinario, sobre todo en conflictividad. Nosotros creemos que hay etapas en toda institución y esta es una etapa de relanzamiento”, agregó en diálogo con RPP.

Dichas declaraciones contradicen sus propias declaraciones, pues, hace menos de un mes, aseguró que las salidas se dan ante la desaprobación del presupuesto total solicitado al MEF.

“Muy por el contrario sufrió un significativo recorte; situación que afecta los ingresos ordinarios de nuestra entidad, entre ellos los orientados al pago de planillas. Esta situación obligó a nuestra institución a dar por concluida las labores de 42 trabajadores”, se lee en el comunicado.