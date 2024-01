Maju Mantilla no descarta participar en ‘El Gran Chef Famosos’: “Cuando he estado soltera me he dedicado a cocinar todo el tiempo”

Maju Mantilla, la conductora de 'Arriba mi gente' brindó un a entrevista a Infobae | Instagram.

Maju Mantilla, exMiss Mundo y conductora del programa matutino ‘Arriba mi gente’, comentó que no descarta participar en el programa de competencia culinaria ‘El Gran Chef Famosos’, que se transmite por Latina.

La también actriz dio detalles sobre su experiencia en la cocina y en qué momentos de su vida se dedicó a esto. Aseguró que, a pesar de que no viene practicando, tiene noción de esta actividad porque en algún momento cocinaba con frecuencia.

“Me gusta cocinar, no es que yo sepa mucho, porque no cocino en casa, tengo una persona que me ayuda; sin embargo, cuando he estado soltera me he dedicado a cocinar todo el tiempo, entonces idea tengo. No es que me sepa las recetas tal cual, pero busco en internet cómo preparar algún plato y sigo las indicaciones”, contó la exreina de belleza.

Como han comentado varios artistas que han participado en ‘El Gran Chef Famosos’, son muchas las horas de grabación que demanda la transmisión de una hora y media de programa, de lunes a sábado. Así lo aseguró Javier Masías, uno de los tres miembros del jurado del programa televisivo en entrevista con Latina. Indicó que en ocasiones tienen que grabar dos episodios en un solo día para evitar ir los sábados al set ubicado en el distrito de Jesús María.

A pesar de esto, Maju Mantilla afirmó que es un sacrificio que está dispuesta a asumir, ya que le gusta el programa.

“Yo sé que es bastante tiempo en el día por las grabaciones, pero no descarto la idea. Me gusta bastante y sigo a diario ‘El gran chef famosos’, no rechazo la idea de ser parte del programa”, dijo.

El Gran Chef Famosos programa del 5 de enero. (Foto: Latina)

En entrevista con Infobae Perú, Mantilla contó también que laboralmente le fue bien durante el 2023, porque pudo consolidar una amistad con sus compañeros de trabajo.

“Estoy agradecida con la vida, con todos, con el cariño de la gente. Muy agradecida con las nuevas oportunidades que se me abrieron este año y el aprendizaje que he tenido. Con muchas ganas de seguir creciendo, de continuar poniéndole ganas a lo que hago. Creo que ese es el principal secreto, tratar de hacer las cosas bien”, compartió la conductora de televisión.

Como se sabe, durante el año pasado se sumaron al programa matutino los periodistas Fernando Díaz y Karina Borrero, quienes resuelven las dudas que Maju Mantilla les hace. La modelo afirmó que son buenos compañeros.

“Son unos capos, como periodistas saben mucho de cómo tocar la información, de cómo expresarse. Estoy aprendiendo bastante. Incluso son buenos compañeros porque ellos en todo momento, cada vez que tengo alguna consulta, me responden, me ayudan mucho. Y yo, siempre agradecida con ellos”, dijo.

Antes de que Maju Mantilla integre ‘Arriba mi gente’, ella conducía el programa del mediodía ‘En Boca de Todos’, transmitido por América Televisión. Sus compañeros en la conducción eran Ricardo Rondón, Tula Rodríguez y Gino Assereto, con quienes sigue en contacto. Mencionó que Rondón se comunica con ella todo el tiempo.

“Ricardo me llama toda la semana, no miento. Y si yo no le contesto porque estoy ocupada, me dice, ‘amiga ingrata’. Me reclama. Él quiere ir a tomar un café para conversar. Santi igual, él es muy gracioso y muy divertido”, indicó Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo desmiente infidelidad a Maju Mantilla luego de ampay de Magaly Medina | Willax TV / Amor y Fuego

Respecto a su relación sentimental con su esposo, Gustavo Salcedo, Maju Mantilla prefirió no dar muchos detalles. Mediante sus redes sociales compartió fotografías junto a él y sus hijos durante las fiestas de fin de año, lo que descartaría una separación entre ambos.

Se especulaba que ellos se habían alejado, luego de que ‘Magaly TV: La Firme’ transmitió imágenes donde se observa al esposo de la exMiss Mundo ingresando a un hotel con una mujer.