Milett Figueroa se luce en diminuto bikini y disfruta del verano junto a Marcelo Tinelli

Después que se confirmara la eliminación de Milett Figueroa en Bailando 2023 debido a una lesión cervical, la modelo peruana y Marcelo Tinelli no han dudado en mostrarse más enamorados y unidos que nunca. Parece ser que este traspié en la carrera de la joven, ha fortalecido su romance con el presentador, siendo él su motivo principal para quedarse en Argentina.

Te puede interesar: Traumatólogo desmiente a Milett Figueroa y asegura que sí podría bailar: “No se ve que tenga las lesiones que dijo”

A través de las redes sociales se puede ver cómo Milett Figueroa y Marcelo Tinelli disfrutan de su compañía en época de verano. La modelo peruana viene impactando a sus seguidores con un diminuto bikini, el cual luce muy orgullosa mientras se deja ver cariñosa con el conductor de Bailando 2023.

“Con mi amor, Milett”, escribió el presentador argentino en una imagen donde se le ve con la bailarina, quien no dudó en repostear la publicación en su cuenta de Instagram. Por su parte, Milett compartió un video donde se le ve muy amorosa con Marcelo, quien no tardó en responderle con un “te amo”.

La eliminación de Milett Figueroa en Bailando 2023

Recientemente, Tinelli indicó que Figueroa regresará próximamente a la televisión. Sin embargo, no especificó detalles sobre su nueva participación.

Te puede interesar: Milett Figueroa reaparece en ‘Bailando 2023’ ante rumores de falsa lesión: “No la he pasado bien estos días”

Desde las celebraciones de fin de año, que marcaron la unión de Figueroa con la familia de Tinelli, la pareja ha dejado ver lo bien que va su relación. Aunque la salida de Milett en Bailando 2023 fue abrupta, ella ha manifestado su deseo de continuar en Argentina, país donde ha consolidado su amor con el conocido presentador.

Incluso, en su última asistencia al programa, la misma modelo expresó sus disculpas al jurado de Bailando 2023 por su ausencia en la gala de eliminación, enfatizando el período difícil que atravesó debido a su lesión.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli anuncia su llegada a Perú y confirma que Milett Figueroa tiene propuestas actorales en Argentina

“Quería pedir disculpas por no estar presente en la eliminación de la vez pasada, pero todos manejamos la angustia y la frustración de diferentes maneras. Yo no la he venido pasando bien todos estos días y quiero pedirle disculpas al jurado, agradecerles por toda la oportunidad; al público que me apoyó, a mis compañeros, a toda la producción y a ti, mi amor”, señaló el pasado martes 9 de enero, frente a la mirada de Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa reaparece en 'Bailando 2023' | América TV (Argentina)

Asimismo, señaló que le hubiera “encantado seguir, pero me pasaron muchas cosas en poco tiempo que costó mucho asimilarlas”. La joven indicó que si tiene la posibilidad de volver, lo hará. “Espero que siempre me reciban con ese amor que estoy acostumbrada de ustedes”, dijo.

“Todos allí se merecen una oportunidad, todo esto para mí ha significado muchísimo, he aprendido mucho. No quiero dejar de pisar esa pista porque tengo un amor enorme por el baile y el arte. Aprendo todos los días de ustedes. Gracias a los jurados por los comentarios, se escucha y se aprende. El valorar no es para cualquiera y no es fácil, por eso les agradezco un montón. No quiero seguir hablando porque me pongo mal”, concluyó Milett.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre casarse con Milett Figueroa?

En el programa Bailando 2023, Coti puso en aprietos a Marcelo Tinelli cuando le preguntó si había pasado alguna vez por el altar. Fiel a su estilo, el conductor respondió: “Sí (risas), pero olvídate… Yo ya vengo en procesos. ¿Viste que uno dice que tiene ‘desaprender’? Yo tengo que desescasarme. Yo tuve todo. Pasé por iglesias, por lo civil, hice lo cursos…”.

Ante ello, Pampita le preguntó sobre la posibilidad de casarse con Milett Figueroa, pues ella había expresado abiertamente su deseo de encontrar a un hombre ideal para formar una familia.

“En este momento no lo descarto. Es muy reciente todo, nos estamos conociendo. Lo que pasa es que yo ya vengo con mucho... ya lo pasé, ya me vi en un lugar así (en un altar), se cayeron todos los santos”, aclaró Marcelo Tinelli, dejando abierta la posibilidad de un futuro matrimonio con la peruana.