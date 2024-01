Pamela Franco expresa su malestar por la conducta de Christian Domínguez y su hija Camila: “Son unos malos perdedores”

Pamela Franco expresa su malestar por la conducta de Christian Domínguez y su hija Camila. (Captura: @pamelafrancoviera)

En un paseo familiar, Pamela Franco, Christian Domínguez y las hijas de este último no esperaban que un juego de ping pong generaría un momento incómodo para la cantante de cumbia. La habilidad de Franco en el juego, que la llevó a encabezar el marcador, parece haber sido la causa de un cambio en el ambiente, creando tensión entre los participantes.

A través de las historias de Instagram, Franco insinuó su descontento debido a que ni su pareja, ni Camila (la hija de Melanie Martínez) publicaron el video de la partida que ella ganó, hecho que le causó malestar. Incluso, no aceptaron que la cumbiambera había ganado. Además, ni siquiera aceptaron que la cumbiambera hubiera ganado. En medio de risas cómplices entre el padre y la hija, Pamela hizo su reclamo públicamente.

“Estoy indignada con los Domínguez, acabamos de tener ese juego. ¿Cómo se llama? Hemos jugado algo bien chévere y Camila y Christian Domínguez son unos malos perdedores. Este video lo va a ver el señor Óscar Domínguez”, se le escucha decir a la cantante en el video que hizo para el padre de su pareja.

Pamela Franco aclara que su relación va viendo en popa, pese a los programas de TV. América TV / IG

Pamela se refirió a ambos por su apellido como ‘Domínguez’ y expresó su escepticismo acerca de que su suegro tenga esa actitud. De manera incómoda, comentó: “Yo no creo que él sea así (mi suegro). Aparte de perdedores, no saben perder y no quieren poner el video en el que he ganado”.

El video muestra a Camila riéndose, reflejando así la buena relación que mantiene con Pamela. Christian defendió a su hija y no tardó en compartir la escena exacta en que Pamela venció a su primogénita en la sala de juegos.

Sin embargo, la forma en que la cantante de cumbia reaccionó al ganar fue señalada por el conductor de “América Hoy”, como la justificación del retiro de su hija de la partida. “El hecho de que te hayas puesto como una loca es porque se fue del campo de juegos porque comenzaste a gritar”, le reclamó el padre de su hija.

Hija de Christian Domínguez sorprende con su belleza. (Foto: Captura de IG)

Pamela Franco habló de presunto distanciamiento con Christian Domínguez

Pamela Franco habló con “América Espectáculos” sobre su vínculo con Christian Domínguez tras el desacuerdo en el programa “América Hoy”. Aseguró que su relación es sólida, pero le planteó un ultimátum tras oír a Domínguez decir que de surgir inconvenientes tendría que elegir entre su trabajo y su pareja.

Ante ello, un periodista de “América Espectáculos” le preguntó a Franco sobre el comentario de Domínguez. “Ha dicho que está todo bien, pero que si hubiera problemas renuncia o termina contigo”, comentó el periodista.

“Él vive engañado, yo lo voy a dejar”, fue lo que respondió Pamela Franco en son de broma debido a las cosas que termina diciendo el líder de Gran Orquesta Internacional. Sin embargo, la cantante ha dejado en claro que ella ya no espera nada de nadie, aunque no aclaró si se refería a Domínguez o a las conductoras del programa de América TV.

“Estoy tranquila y voy a practicar lo que mi mamá siempre me decía: ‘no esperes nada de nadie’ y punto. Yo me quedo con lo que siento y, sobre todo, con lo que pienso porque no me voy a traicionar a mí. Si lo han querido llevar, por otro lado, la gente que ve la televisión sabe que hay cosas que se manejan y que no siempre tiene que ser la verdad o que no siempre tiene que ser así”, dijo la cantante en aquella oportunidad.