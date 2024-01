María Pía Copello respalda a su hija de 9 años en su aventura empresarial: “Haré el delivery”

María Pía Copello respalda a su hija de 9 años en su aventura empresarial. (Captura: @piacopello)

Buena voz. La conductora María Pía Copello y su hija Catalina han despertado entusiasmo en las redes sociales con el lanzamiento del emprendimiento de la menor, ‘Catitejas’, dedicado a la venta de chocotejas artesanales.

La exconductora de programas infantiles reveló en “Mande quien mande” que desde su inicio, el emprendimiento de su hija ha experimentado un crecimiento en las ventas. Es por esta razón que Copello ha admitido que está contribuyendo en la promoción y producción de los dulces.

Eso no es todo, María Pía está tan comprometida en respaldar el sueño emprendedor de su hija Catalina que ha lanzado una excelente noticia para sus fieles seguidores. La conductora está evaluando unirse al equipo de reparto del exitoso emprendimiento.

En sus historias de Instagram, María Pía compartió una foto donde se le ve llevando la mochila con el logo del servicio de delivery, respaldando así el negocio de su hija como parte de la estrategia publicitaria. La conductora añadió como leyenda de la imagen: ‘Muy pronto haré el delivery también’, luciendo una sonrisa contagiosa.

Además, Copello compartió en su cuenta oficial de Instagram que no hay descanso en los fines de semana para ella, trabajando en la creación de material para la marca. Exhibió cómo se preparan las chocotejas y el proceso detrás de la generación de contenido.

María Pía Copello defiende emprendimiento de la crítica

El emprendimiento ‘Catitejas’, creado por Catalina, la hija de nueve años de María Pía Copello y Samuel Dyer Coriat, ha generado un notable impacto en redes sociales y TikTok. Este negocio de chocotejas artesanales, que comenzó como un proyecto escolar antes de la temporada navideña, ha atraído la atención tanto por la joven edad de su fundadora como por las críticas recibidas.

Ante esto, Copello salió al frente para respaldar esta nueva iniciativa y destacó que ‘Catitejas’ ha evolucionado convirtiéndose en una empresa familiar que actualmente brinda empleo a alrededor de 10 personas. Subrayó así la contribución de los emprendimientos en la generación de oportunidades laborales y en el progreso económico a nivel nacional.

La conductora Maria Pia Copello se convirtió en madre por tercera vez al dar a luz a su hija Catalina, en noviembre de 2014. Actualmente, la menor tiene 9 años.

“Hay gente que dice ‘los emprendedores que tienen, los que no tienen’. Nosotros tenemos que apoyar a todos los emprendedores del país, son el motor de la economía, genera un montón de puestos de trabajo. ‘Catitejas’ ya está empleando a casi 10 personas, es increíble como un emprendimiento tan pequeñito, puede ser una fuente de trabajo”, sostuvo.

“Son muchos los emprendedores de este país que realmente dan puestos de trabajo, no se trata de que tengas o no tengas. Todo es relativo, conozco a muchas personas, que sin tener el dinero suficiente, sin tener los recursos, yéndose a prestarse plata al banco, no se imaginan lo que han logrado, cosas maravillosas, y aquellas personas que incluso han tenido todo el apoyo de redes sociales, que tienen dinero, lo han dejado allí (sus negocios) y lo han abandonado”, acoto sobre el emprendimiento de su hija.