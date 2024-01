Katia Palma revela qué se deprimió por no ser madre, pero luego lo descartó: “Me siento bien como estoy”

Katia Palma revela qué pensó en ser madre, pero luego lo descartó: “Me siento bien como estoy”. (Video: Youtube Soy Gianotti).

Katia Palma estuvo como invitada del programa “Por algo pasan las cosas”, de Christopher Gianotti y Úrsula Boza, que es parte del canal “Soy Gianotti”, del actor. Durante la entrevista, que ha estado como conductora de “El Gran Chef Famosos”, como reemplazo de José Peláez, reveló estar satisfecha con su vida y que no tiene planes de ser madre, aunque confesó que, en algún momento, sí pensó en tener hijos.

Tanto Gianotti, Boza y Palma daban a conocer sus puntos de vista acerca de cómo se encuentra actualmente la adolescencia y cómo los jóvenes ven normal ciertas adicciones o comportamientos que, para los actores, no son propios de su edad. Los tres estuvieron de acuerdo con ello y mucho más porque Boza y Gianotti son padres de dos niñas.

Frente a ello, justamente Gianotti le consultó a Katia Palma si es que ella no había pensado en tener hijos, a lo que la actriz reveló que sí se lo cuestionó en algún momento, pero más por un tema de su futuro y de encontrarse sola en una edad mayor.

“Sí, lo pensé. Tal vez porque pensé que quizá a los 60 voy a estar sola, nadie me va a acompañar, qué va a pasar conmigo”, comentó Palma. La actriz también confesó que pensar en este tema llegó a deprimirse en algún momento de su vida.

¿Katia Palma se deprimió por no ser madre?

“Me deprimí en un momento, dije pucha ‘qué hago’, pero creo que la decisión que tomé me va bien porque me siento bien como estoy”, dijo la exjurado de “Yo Soy”, reafirmando estar de acuerdo con su elección de vida y que es feliz siendo tía.

“Me siento contenta, me encanta tener un montón de sobrinos, hago el papel de madre y padre a la vez, soy la engreidora, no me siento sola porque estoy buscando familia en el camino para que en un futuro estén conmigo, todo lo que estoy dando debería de regresar”, comentó la integrante de “Las Bándalas”.

La exintegrante de “Yo Soy” afirmó sentirse bien con su elección y que ha encontrado satisfacción en su vida tal como está. Asimismo, destacó que está abierta a la posibilidad de una relación con alguien que ya tenga hijos, mencionando que le parecería una situación muy buena para ella.

Asimismo, Palma comentó que esta decisión, de no ser madre, la ha encontrado por igual en su grupo de amigas y también en el medio artístico, indicando que son varias las mujeres que vienen optando por no ser madres.

Katia Palma como actriz de dramas

En medio de la conversación, se destacó el trabajo que Katia Palma ha hecho en los medios como actriz cómica, pero saltó el tema de que todos sus personajes siempre están llenos de chiste y que nunca había hecho drama.

Sobre ello, Palma comentó que sí le gustaría probar en algún momento hacer un personaje dramático, pero confesó que, lo más probable, es que se termine riendo de ella misma porque la parte cómica la jala mucho más.

Katia Palma y la amistad con Maricarmen Marín

Palma también comentó acerca de la unión como compañeros y la familia que llegó a formar con los integrantes de “Yo Soy”. Es por ello que se han convertido en una segunda familia para ello,

Relató que conoce a los padres de Maricarmen y que, entre ellas, con Ricardo Morán, Karen Schwarz, Adolfo Aguilar, Cristian Rivero y Jesús Alzamora se compenetraron muy bien. Por ello, su relación amical continúa a través de los años y se reúnen de vez en cuando.

Palma ni siquiera mencionó a Johanna San Miguel, con quien el año pasado tuvo varios enfrentamientos públicos. San Miguel se quejó de que no obtuvo una cálida bienvenida de parte de la actriz cómica.