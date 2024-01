Municipalidad de Trujillo autoriza reapertura del Mall Plaza luego de asesinato dentro del centro comercial

El patio de comidas fue ahbilitado tras la balacera - Crédito: Prensa Total

Funcionarios de la Municipalidad de Trujillo informaron al centro comercial Mall Plaza que podrán reparturar el establecimiento luego de permanecer clausurado por dos semanas.

Te puede interesar: Denuncian que el alcalde de Trujillo se fue sin pedir permiso a Punta Sal a celebrar el Año Nuevo

“Les comunicamos que hoy lunes 08 de enero Mall Plaza Trujillo reabrió sus puertas, por lo que a partir de la fecha pueden aperturar sus locales comerciales. El horario de atención será el habitual”, dijo uno de los trabajadores.

“Por su esfuerzo de ustedes, porque ustedes han hecho los cambios en las observaciones. No hay otra forma, no existe otro motivo por el cual ustedes están aperturando su local. Lo que no queremos es que algunos trujillanos digan que acá hubo algunos arreglos, cosa que jamás existe por parte de la municipalidad. La municipalidad no pide ni un solo centavo para aperturar un local”, aclaró un representante de la comuna.

La víctima del atentado fue identificado como Hugo Chávez oyola, quien pertenecía a la banda conocida como ‘Los Sanguinarios Pulpos de la Cruz Verde’. (Foto: Composición-Infobae/Renato SIlva/Macronorte/GEC)

Como se recuerda, el centro comercial fue el escenario de un asesinato en diciembre del 2023 en pleno patio de comidas y a la vista de decenas de visitantes, entre los que se encontraban el exjugador de Alianza Lima, Christian Cueva.

Tomaron acciones legales

El centro comercial Mall Plaza anunció que tomó acciones legales contra la Municipalidad Provincial de Trujillo al presentar una demanda de amparo constitucional por el cierre de su sede en dicha ciudad. Calificó el hecho como “arbitrario” y “carente de una base legal sólida”.

¿Qué pasó en el atentado?

La noche del sábado 23 de diciembre en Trujillo, la violencia marcó la víspera navideña con un asesinato en el Mall Plaza. Hugo Chávez Loyola, con antecedentes por sicariato y extorsión, fue acribillado por un sicario en el patio de comidas del centro comercial. Recibió ocho impactos de bala en un suceso que las autoridades no descartan que se deba a un enfrentamiento entre bandas criminales. El ataque conmocionó a los presentes, incluido el conocido futbolista Christian Cueva.

Te puede interesar: Mallplaza Trujillo: PNP detiene a sospechosos del asesinato de sicario en patio de comidas del centro comercial

Las investigaciones están en curso para determinar los detalles del ataque, que fue captado en vídeo y se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran la ejecución del crimen a manos de un individuo aún no identificado plenamente, que parece no haber actuado en solitario. El armamento utilizado fue hallado en la escena. El coronel Francisco Vargas asegura que la Policía Nacional del Perú (PNP) está tomando acciones frente al incremento de la criminalidad, especialmente en La Libertad, pero remarca que otros entes deben colaborar con la institución policial en estos esfuerzos.

Aun estando cerca la Navidad, el Mall Plaza ha reanudado sus actividades, abriendo sus puertas con normalidad y manteniendo el horario anunciado. Este hecho refleja la cotidianeidad con la que los ciudadanos de Trujillo conviven con la violencia. Por otra parte, Hugo Chávez Loyola ya era conocido por la policía por su implicación con el grupo de extorsionadores ‘Los Pulpos de la Cruz Verde’. El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, ha solicitado una intervención rápida y eficaz del Ministerio del Interior y también ha pedido una mayor colaboración de autoridades locales y el apoyo del Ejército para enfrentar la inseguridad en la región.