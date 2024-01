Rafael López Aliaga sobre Línea 2 del Metro de Lima: “Estamos contemplando demandarlos”

Rafael López Aliaga afirma que busca beneficios a los vecinos de Lima - crédito composición Infobae Perú

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reveló en una entrevista este domingo 7 de enero, que la Municipalidad Metropolitana de Lima estaba evaluando iniciar acciones legales en contra de la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima. Como se sabe, el burgomaestre había mostrado oposición a la construcción del siguiente tramo del nuevo corredor vial, en un claro acto de desacato a lo dispuesto por la misma presidenta, Dina Boluarte.

En sus declaraciones recogidas para El Comercio, el burgomaestre aclaró que “no se opone a la Línea 2″ del metro de Lima; sino que se opone a una sola estación. “Yo no me opongo a la línea 2. Me opongo a una sola estación, la número 13, que pretende apropiarse de la intersección de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón y es una locura”, insistió López Aliaga.

Según el alcalde de Lima Metropolitana, este cruce es importante, pues en dicha intersección “transitan más de 60 rutas de buses”. “¿Es el nudo de la ciudad y pretenden establecer sus campamentos con herramientas por lo menos para cinco años? ¡Por favor! Eso sí sería paralizar a Lima”, aseveró el político que también lidera el partido Renovación Popular.

Evalúa demandar al concesionario de la Línea 2 del metro de Lima

Dentro de las 27 estaciones que tendrá la Línea 2 del Metro de Lima, que irá desde Ate hasta el Callao, se contempla una estación subterránea cerca a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. - Crédito: Andina

Como si su oposición inicial a que continúe la construcción de la Línea 2 no fuera suficiente, el alcalde aseveró que si el Gobierno intenta seguir adelante con el desarrollo de la obra, evaluaría tomar acciones legales por los perjuicios que ocasionaría la concesionaria.

“Esta es una maniobra de la concesionaria que no quiere respetar a los ciudadanos. Su tecnología no sirve y se están demorando 10 años para hacer cinco kilómetros. ¿Ahora quieren paralizar la ciudad? No lo voy a permitir. Es más, estamos contemplando demandarlos por el perjuicio y la quiebra de negocios. Ellos están acostumbrados al abuso, yo no”, afirmó López Aliaga Cazorla en su entrevista.

Según lo detallado por el alcalde, su oposición no era respecto a la construcción de la obra en sí, a la de un tramo en específico. “Yo acordé con el ministro Pérez Reyes, después de muchas reuniones, que la tuneladora pase por debajo del nudo bordeano de la ciudad, que siga hasta la estación Bolognesi y Arica, y que podíamos abrir rápidamente esas estaciones”, indicó.

Sin embargo, al conocer que la construcción quería hacerse por encima, López Aliaga se opuso y en la actualidad ha generado un estancamiento que ha bloqueado el avance del siguiente tramo de la vía. Ello, gracias a la ejecución de la ordenanza N° 2590, que contradice la Ley de Endeudamiento Público 2024 y busca condicionar que toda obra construida en las vías metropolitanas sea autorizada prioritariamente por su investidura.

“Las concesionarias se han acostumbrado a hacer lo que les viene en gana”

En ese sentido, el alcalde de Lima señaló estar consciente de que todos los limeños “necesitamos esa línea”; sin embargo, acotó que esta construcción debería darse sin afectar a la ciudadanía. Por ello, aseveró que su solución era la más idónea y no tardó en cuestionar los intentos de la concesionaria por ejecutar el plan pese a las críticas.

“Reitero que la solución acordada permite que la Línea 2 funcione rápidamente como ha ocurrido en la ciudad de Panamá y en Santo Domingo; dicho sea de paso, en ambas ciudades la construcción e implementación del metro se terminó en un plazo menor de cinco años. Lamentablemente, en el Perú las concesionarias se han acostumbrado a hacer lo que les viene en gana sin importarles el costo social de horas-hombres perdidas y negocios quebrados. Un alcalde tiene que proteger a los ciudadanos; esa es mi función y voy a cumplirla” insistió el burgomaestre.