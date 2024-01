Áncash: encuentran camioneta de trabajadores que estaban desaparecidos desde hace cuatro días

Camioneta aparece luego de cuatro días que trabajadores llevan desaparecidos| Canal N

Desde el miércoles 3 de enero, llevaban desaparecidos dos trabajadores de la empresa Mannucci Diesel, luego de salir desde Trujillo rumbo a Chimbote para realizar labores de mantenimiento en una excavadora. Sin embargo, perdieron contacto con todos sus compañeros, por lo que se desconocían sus paraderos.

Las personas fueron identificadas como Max Edison Cerrón Castillo (47) y Walter Eduardo Vargas Caballero (45); ambos técnicos iban a bordo de una camioneta blanca. Se presume que esta unidad habría caído al río y, luego de cuatro días, fue ubicada en el río Santa, a la altura del kilómetro 54 de la carretera a Chuquicara, en Áncash.

Ambos trabajadores salieron a las 7:15 a.m., pero no fue hasta alrededor de las 9:00 a.m. que sus compañeros se preocuparon, debido a que no hubo rastro de alguno del vehículo. De esta forma, no se supo nada de ambas personas.

Vecinos encuentran la camioneta

Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente, pero se presume que la camioneta se despistó y cayó al río. Así, los vecinos encontraron rastro de la unidad y llamaron a las autoridades para que pudiesen intervenir.

Para la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuerpos estarían dentro de este vehículo, por lo que han dado aviso a la unidad de rescate. Mientras tanto, los moradores refieren que no recibieron información sobre alguna desaparición.

“La camioneta está desde el miércoles desde las 10:30 de la mañana. Hasta hoy son cuatro días que se han echado a dormir, nadie los buscaba y nosotros hemos dado la noticia que se volcó una camioneta, pero nadie dijo que se han desaparecido”, relató un poblador.

Además, mencionan que el caudal del río se encuentra alta, por lo cual dificultad el trabajo de rescate. Hasta el lugar no ha llegado ningún familiar.

Tragedias en carretera

En las últimas horas, se ha reportado diversos accidentes y despistes de vehículos a nivel nacional. En Pozuzo, toda una familia perdió la vida tras programar unas vacaciones en esta ciudad. Sin embargo, el auto cayó al río cuando estaban dirigiéndose al lugar.

Fueron siete integrantes que han desaparecido, pero solo se halló el cuerpo de tres personas. Este viaje fue programado con anticipación, por lo que se iban a quedar 15 días en Pozuzo y contrataron dos vehículos.

Por ello, sus seres queridos piden apoyo para encontrarlos lo más antes posible, dado que el caudal del río está en aumento por las fuertes lluvias en la selva peruana. Mientras tanto, el equipo de rescate continúa con la búsqueda de los familiares que continúan desaparecidos.

A través de una misiva, la familia solicitó a la Policía Nacional del Perú, a las Fuerzas Armadas y al municipio colaborar con la búsqueda. Llevan dos días desaparecidos y solo esperan darles la última sepultura.

Por otro lado, en Huánuco se reportó otro accidente de tránsito, donde toda una familia perdió la vida. Entre ellas estaba una niña de 9 años y un bebé de un año. Esta vez, el presunto exceso de velocidad habría provocado la caída de la unidad al río que terminó hundiéndose.

Los accidentes también se han registrado ante las condiciones climáticas. En Junín, un huaico arrasó con un bus interprovincial. Los pasajeros en su desesperación buscaban abandonar el vehículo lo más antes posible. El hecho pudo terminar en tragedia mortal.

De esta manera, los conductores deben tomar sus precauciones ante los fenómenos climatológicos en las regiones del país, donde las carreteras se ven afectadas. Asimismo, se pronosticó que en la selva peruana se registrará fuertes lluvias.