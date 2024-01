Tommy Portugal reafirma sus críticas contra Deyvis Orosco por autodenominarse el ‘rey’: “No estoy inventando nada”. | YouTube.

Tommy Portugal volvió a captar la atención de la prensa en los últimos días por sus picantes declaraciones contra Deyvis Orosco, a quien cuestionó por autodenominarse el ‘rey de la cumbia’ cuando ese título en realidad le correspondería a su padre Johnny Orosco.

Te puede interesar: Tommy Portugal critica a Deyvis Orosco: “Solo habla de él y solito se puso ‘El Rey’”

“¿Por qué no graba un feat con él? ¿No le haría un favor a la cumbia? Él quiere ser solo. Cuando escuché la entrevista, (Deyvis) solo hablaba de él... Por algo él solito se pone ‘el número uno, el rey’. La gente te tiene que poner la chapa, o sea… Bueno, es un tema de él. Pero que no diga cosas que no son”, comentó indignado.

Estas declaraciones causarían todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde diferentes usuarios le darían la razón; sin embargo, otros lo criticarían duramente, ya que Tommy Portugal, desde hace algún tiempo, dejó de sonar en las radios locales.

Tommy Portugal habla del éxito de Deyvis Orosco.

A raíz de ello, Carlos Orozco citó nuevamente al cantante para que aclare sus comentarios. Para empezar, el intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’ señaló que no se iba a retractar, ya que todo lo que mencionó es real, pero aclaró que no lo hizo con alguna mala intención.

Te puede interesar: Deyvis Orosco y su curioso mensaje tras críticas de Tommy Portugal: “Lo que tú me desees, que se te multiplique”

“Si me he percatado todo lo que ha estado saliendo. Yo fui a la entrevista a hablar sobre la cumbia. Lo que quiero decir es que no fui a hablar sobre Deyvis, sino a hablar sobre la cumbia. Me tocaron el tema de Deyvis, lo que había dicho y yo di mi punto de vista, además, lo reafirmo, que Deyvis tiene una buena posición por su papá”, indicó.

Asimismo, Tommy Portugal señaló que Deyvis Orosco nació con una buena posición dentro del mundo de la cumbia, pues tiene como respaldo unas cien canciones que le pertenecen a su progenitor, incluyendo unos 10 clásicos de la cumbia peruana.

Tommy Portugal cuestionó a Deyvis Orosco por autocalificarse como el 'número 1' de la cumbia peruana. Captura/Youtube

“Él tiene una buena cantidad de clásicos de la cumbia, que le ha dejado su papá, esa es la verdad, yo no creo que tenga que molestarse por eso. Lo decía por las canciones, tendrá unas 100, que son éxitos de su papá, y los clásicos serán por lo menos 10. Eso obviamente te ayuda a estar en una mejor posición en la cumbia”, añadió.

Te puede interesar: Tommy Portugal sufre por no poder recuperar su fama musical: “Ya no logro sonar, estoy luchando”

En ese sentido, el cumbiambero aseguró que sus comentarios no tienen por qué ofender a alguien, específicamente a Deyvis Orosco, y es que su colega debería sentirse orgulloso de lo que construyó su padre hasta el día de su muerte.

“Yo no creo haber ofendido a nadie al decir eso, yo creo más bien que él debería sentirse orgulloso del legado que le ha dejado su papá. Obviamente, los titulares ya lo ponen de otra manera, le meten su ají, porque yo no lo dije así”, añadió.

Tommy Portugal cuestionó a Deyvis Orosco por autocalificarse como el 'número 1' de la cumbia peruana. Captura/Youtube

Finalmente, Tommy Portugal explicó por qué se indignó cuando escuchó al propio Deyvis Orosco denominarse el ‘rey de la cumbia’. Él considera que este apelativo se lo tuvo que poner el mismo público.

“Yo creo que la gente te tiene que poner la etiqueta, ya sea buena o mala. Él solo se pone que es el número 1 de la cumbia, que el rey ha vuelto. Yo estoy hablando cosas que son, no estoy inventando nada. Para mí, el rey puede ser su papá, Carlos Centeno, Enrique Delgado, yo podría calificar de rey de la cumbia a alguien que ha dejado un legado”, sentenció.