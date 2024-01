Tommy Portugal hace dura crítica a Deyvis Orosco: “Solito se puso el rey, está en una buena posición por su papá”

Tommy Portugal hace dura crítica a Deyvis Orosco | Carlos Orozco. Youtube

Tommy Portugal concedió una reveladora entrevista al comunicador Carlos Orozco, en donde se refirió a Deyvis Orosco. Para el cantante nacional, el ‘Bomboncito de la cumbia’ demostró ser una persona arrogante al afirmar que “revolucionó” la cumbia peruana tras el trágico accidente que sufrió Johnny Orosco, fallecido líder del Grupo Néctar.

Sucede que semanas atrás, Deyvis Orosco se presentó en ‘Ventana de emergencia’ para hacer un repaso de su carrera artística, resaltando que fue pionero en la formalización de la cumbia peruana. “Fui la primera figura en ser firmada por una marca, por Movistar (...) Arrancan conmigo y después firman con todas las demás agrupaciones”, dijo.

En otro momento, el esposo de Cassandra Sánchez de Lamadrid afirmó muy seguro: “Yo soy el propio director de la banda, soy el productor cuando se arman los shows, tengo un equipo maravilloso. Esta revolución que hice fue porque conté los mejores con los mejores profesionales en ese entonces, ahora han salido jóvenes nuevos. Todos tienen oportunidad”.

Deyvis Orosco es el actual líder del Grupo Néctar. Ocupó este cargo luego que su padre falleciera en un accidente automovilístico.

Tommy Portugal cuestiona a Deyvis Orosco

Durante la conversación, Tommy Portugal aseguró que los cantantes de cumbia que gozan de relativo éxito “solo graban entre ellos”. A partir de esto, cuestionó a Deyvis Orosco por no hacer un dueto musical con otro artista que recién esté iniciando en la música como, por ejemplo, su primo Bill Orosco.

“¿Por qué no graba un feat con él? ¿No le haría un favor a la cumbia? Él quiere ser solo. Cuando escuché la entrevista, (Deyvis) solo hablaba de él... Por algo él solito se pone ‘el número uno, el rey’. La gente te tiene que poner la chapa, o sea… Bueno, es un tema de él. Pero que no diga cosas que no son”, comentó indignado.

Tommy Portugal criticó a Deyvis Orosco, líder del Grupo Néctar. Captura/Instagram

Aunque reconoció que Deyvis Orosco es bastante popular en la cumbia peruana, espera que pronto estrene temas de su propia autoría. “Está en una buena posición porque tiene buenas canciones que le ha dejado su papá, tiene clásicos de la cumbia. Él debe demostrar con éxitos sacados por él”, precisó.

“Hacer covers tampoco tiene nada malo porque en algún momento todos lo hemos hecho, como Grupo 5 y Aguamarina… Pero hay que sacar más cumbia y estar unidos todos. Yo siento que hacer feat entre nosotros ayudaría bastante”, aclaró Tommy Portugal.

Tommy Portugal cuestionó a Deyvis Orosco por autocalificarse como el 'número 1' de la cumbia peruana. Captura/Youtube

Tommy Portugal planeaba demandar a Magaly Medina

En otro momento, Tommy Portugal aseguró que tenía pensado denunciar a Magaly Medina por involucrarse en el pleito que tenía con Mafer Portugal, una joven cantante que apareció en su vida a los 13 años para exigir que sea firmada como su hija.

“No me dejaban defenderme bien. Me pusieron cámaras para enfrentarme con ella. Sentí que fue bien injusto. Incluso conversé con mi abogado para entablar una demanda contra el programa porque dijeron cosas que no eran ciertas, me hicieron quedar mal. La pudimos haber ganado… pero mi mamá me dijo que ya no”, contó.

Tommy Portugal quiso demandar a Magaly Medina por difamación.

El cantante peruano afirmó que es la segunda vez que Magaly Medina lo ataca sin pruebas. “Una vez se sentó un ex del mi actual pareja a hablar sonseras, sin pruebas ni nada. Tú vas y le dices: ‘oye, me han hecho esto’. Luego te piden que vayas al set para dar tu versión. Así trabaja ella, por eso pierde tantos juicios, se manda con todo y es un poco injusto”, recalcó.

Mafer Portugal le pidió perdón a Tommy Portugal por “destruir” su carrera con examen de ADN.

Según Tommy Portugal, actualmente su relación con su hija no es buena.

“Está molesta conmigo, no sé por qué… Yo me entero que ella está molesta conmigo por los titulares… Antes de que saliera en Magaly nosotros hablábamos normal y después pasó un tiempo y la vi en Magaly hablando de mí. Estaba en Iquitos porque mi novia estaba embarazada, llegué, me siento con mi suegra a comer, prendo la tele y sale hablando todo eso”, sostuvo.