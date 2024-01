Karla Tarazona le recuerda a Christian Domínguez que no asistió a clausura de su hijo: “Quedará en su consciencia”

Karla Tarazona le recuerda a Christian Domínguez que no asistió a clausura de su hijo. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. Karla Tarazona se pronunció de nuevo sobre la ausencia de Christian Domínguez en la celebración de fin de curso de su hijo Valentino, a pesar de haber recibido la invitación con suficiente antelación. El cantante adujo compromisos laborales como la razón de su falta, pero esta explicación no resultó convincente para la exmodelo. ¿Cuál fue su reacción?

Te puede interesar: Karla Tarazona revela que tuvo un amor secreto en el 2023 y explica por qué fracasó

Ante ello, la presentadora de Panamericana Televisión, reflexionó sobre las justificaciones dadas por Christian para no asistir al evento escolar de su hijo y fue contundente al señalar que la responsabilidad de las acciones recae en la conciencia de cada padre. Además, subrayó que el compromiso con los hijos va más allá del soporte financiero, incluyendo una presencia emocional activa y constante.

“Esa invitación se la pasé hace dos semanas, siempre avisan con anticipación. Me dijo que no podía asistir porque tenía grabación del canal, asumo que habrá sido eso porque yo también tengo grabaciones y tengo que cumplir con mi trabajo”, comentó la conductora en declaraciones para ‘Todo se filtra’ de Suárez. “Karla está bien molesta porque su pequeño tenía la ilusión de ver a su papá”, dijo Karla en aquella oportunida.

Karla Tarazona indignada con Christian Domínguez por no ir a clausura del colegio de su hijo. (Composición: Infobae)

“Si él mintió o no mintió, al final quedará en su consciencia. Ya la verdad, problema de cada uno”, dijo la conductora de “Préndete” para la prensa de Samuel Suárez en ‘Todo se filtró’.

Karla Tarazona critica a Christian Domínguez por publicar fotos con su hijo

Asimismo, Karla recalca la relevancia de la presencia emocional en la vida de sus hijos y aclara que compartir imágenes no es el aspecto central, aunque admite que es una decisión personal de cada quien. Sus declaraciones vienen a propósito de que el presentador de “América Hoy” publicó fotografías con su hijo como si no hubiese tenido ningún contratiempo.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ premió con el “Cucharón de Oro” a Renato Rossini Jr., Mauricio Mesones, Armando Machuca, Milett Figueroa y más

“Cuando mi hijo me pregunte, yo le responderé lo que hice por él, ya los otros responderán cada uno. Ya no me interesa”. Sin embargo, el reportero le dijo que Christian Domínguez compartió fotos en donde estaba su pequeño. Tras ello, la conductora acotó: “Bonito se venden las fotos. El tema no es cumplir económicamente, sino estar emocionalmente, pero ya es tema de cada uno”, sostuvo para el programa de Samuel.

Christian Domínguez afirma que solo fue infiel en dos ocasiones. (YouTube)

¿Dónde estuvo Christian Domínguez?

Recientemente, Samuel Suárez presentó a Karla Tarazona la información que su equipo de investigación recopiló acerca de las actividades que realizó el cantante Christian Domínguez el viernes 20 de diciembre. Esta es la fecha en la que se realizó la clausura escolar de su hijo Valentino, evento al cual no asistió, alegando compromisos laborales.

Te puede interesar: Milena Warthon, la artista revelación del 2023: conquistó Viña del Mar y ganó su primera Gaviota de Plata

El equipo destapó que aquel día el conductor de “América Hoy” no estuvo en las grabaciones del programa de Ethel Pozo, pues el episodio de esa fecha había sido pregrabado. Asimismo, verificaron que el cantante tampoco asistió a la celebración de fin de año que Gisela Valcárcel organizó para sus colaboradores.

Ante ello, el también creador de contenido informó que Karla obtuvo permiso tanto en su show televisivo “Préndete” como en la radio, para poder asistir a la ceremonia de clausura de su hijo Valentino, y que por este motivo estaba molesta con Christian, pues pudo hacer lo mismo para ver a su pequeño. “Karla está bien molesta porque su pequeño tenía la ilusión de ver a su papá”, expresó el presentador de ‘Todo se filtra’.