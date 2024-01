Gino Arévalo rompe en llanto al confesar que le fue infiel a su esposa: “16 años que se fueron al diablo”. | Todo se Filtra.

Gino Arévalo tuvo su momento de gloria cuando formó parte de ‘Recargados de Risa’, programa que se transmitía por la señal de América Televisión. Tras el fin de este programa cómico, él decidió alejarse de la pantalla chica para abrir su propio negocio, una pollería ubicada en el distrito de Los Olivos.

Sin embargo, la pandemia del 2020 provocó que su local quiebre, por lo que tuvo que buscar la manera de salir adelante, ya que tenía una familia que mantener. Por este motivo, él tenía apariciones esporádicas en diferentes programas de televisión, pues de esta manera buscaba generar más ingresos.

Recientemente, Gino Arévalo reapareció en ‘Todo se filtra’ de Panamericana Televisión. Luego de ser presentado por Samuel Suárez, el comediante no pudo evitar mostrarse afectado cuando tocaron el tema de infidelidad, y es que el cómico admitió que una deslealtad suya terminó con la familia que había formado.

La popular ‘Tacachera’ no pudo evitar romper en llanto mientras hacía un mea culpa por la situación que se encuentra atravesando, confesando que hace dos meses se divorció por mutuo acuerdo. Además, reveló que le afecta mucho no poder ver a sus hijas a diario, como lo hacía cuando su familia estaba unida.

Gino Arévalo ganó popularidad tras ser parte de 'Recargados de Risa'.

“A mí me afectó justo el tema de las infidelidades. Es un tema de que hay mujeres que se meten, en mi caso, por ejemplo, había una persona que, me ha afectado el divorcio, hace dos meses, pero por mutuo acuerdo. Justamente, tocaban el tema, yo no voy a exigir o cometer una locura para verme perjudicado, tengo dos hijas maravillosas que amo y quiero”, expresó.

Según lo que relató, a su esposa le habría molestado sus reiteradas infidelidades, por lo que decidió acabar con la relación de manera definitiva. Gino Arévalo sostuvo que siempre pensó que su pareja lo iba a aguantar y nunca midió las consecuencias de sus actos hasta el día de hoy.

“Para qué cometer errores, mejor dejar que fluya. Una infidelidad de parte mía. Uno piensa que la mujer que tiene al lado va a ser perpetua para toda la vida porque te perdona, te perdona, te perdona, hasta que también llega a un límite que ya no da, o sea, son 16 años que se fueron al diablo por mi mala cabeza”, añadió.

En otro momento, el comediante relató que maltrató psicológicamente a su esposa en reiteradas ocasiones. Sus malas acciones provocaron que él no pudiera descansar por las noches en su casa; sin embargo, el día de hoy intenta superar todo haciendo las cosas correctamente.

“Ella ya recapacitó, ya vio las cosas diferentes, de ver que no podía estar con una persona que siempre le fue infiel, que siempre la trató mal psicológicamente, yo lo reconozco, estoy completamente arrepentido, no podía dormir en mi casa, pero mediante la oración duermo tranquilo, a veces no como, pero sé que todo lo voy a superar”, añadió.

Gino Arévalo se divorció de su esposa por infidelidad. (Foto: Captura)

¿A qué se dedica Gino Arévalo?

Hace unos meses, Gino Arévalo reveló que empezó a laborar en un negocio de fabricación de acero inoxidable ubicada en el distrito de Lurín. “Ahorita estoy mismo ‘mil oficios’, trabajando con el carro (taxi) y en esa empresa ayudo a cortar fierro. Mis días comienzan a las 5 de la mañana, no me avergüenza trabajar, pues así saco adelante a mis hijas”, comentó al diario Trome.

Por otro lado, el comediante habló sobre las propuestas laborales para volver a la pantalla chica. “Si me llaman, en una, no lo dudo y firmo. Sé que están saliendo nuevos talentos, son jóvenes; tengo 44 años, pero sigo con las ganas. Extraño la televisión mientras sigo con mi carrera de Derecho”, sostuvo.