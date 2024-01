Federación de Chile aclaró proceso de contratación de Ricardo Gareca y otros candidatos para dirigir a ‘la roja’

Rodrigo Robles, gerente de selecciones de la Federación Chilena de Fútbol, se pronunció respecto a la posible llegada de Ricardo Gareca a 'la roja' (ESPN).

El nombre del técnico Ricardo Gareca es una de las opciones principales para dirigir a la selección de Chile. El propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, reveló que sostuvo una reunión con el ‘Tigre’ en Buenos Aires. No obstante, esto no significa que sea inminente la llegada a la ‘roja’ del exentrenador de la selección peruana.

Te puede interesar: Federación chilena confirmó reunión con Ricardo Gareca y anunciaron plazo límite para elegir al DT

Rodrigo Robles, gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile reveló que, por el momento, se encuentran de conversación y presentación de proyectos deportivos con los distintos entrenadores que consideran adecuados para enrumbar al país sureño en la lucha por clasificar al Mundial 2026 tras la salida de Eduardo Berizzo.

“Ha sido arduo el trabajo en estos días, muchas reuniones, mucha interacción con entrenadores. No hay ningún acuerdo con nadie, tampoco se ha hecho ninguna oferta económica a nadie. De hecho no se ha hablado de dinero con ninguno de los entrenadores y cuerpos técnicos con los que hemos estado. Ha sido presentación de proyecto de parte de la Federación y de parte de los cuerpos técnicos. Estamos en ese proceso, el cual estamos casi terminando, nos quedan alternativas todavía por terminar de conversar, y después se pasa por los temas más administrativos y económicos, pero esa etapa económica no ha existido con ninguno de los entrenadores”, declaró Robles.

Ricardo Gareca se encuentra sin equipo desde que dejó Vélez Sarsfield en junio del año pasado.

El directivo chileno también negó que Gareca tenga ventaja o prioridad respecto a sus colegas. Ello en relación a los otros estrategas con los que Milad admitió reunirse son José Néstor Pékerman y Diego Alonso.

Te puede interesar: Alianza Lima contrató a exintegrante de la selección peruana para alcanzar los objetivos en 2024

“Lo descarto absolutamente, tampoco quisiera personalizar en el proceso (en Gareca), por respeto a los demás entrenadores con los cuales nos hemos reunido. Diría que ninguno tiene ventaja por sobre otro, todos son opciones válidas, importantes, serias, profesionales. Todos han demostrado mucha disposición para ser partícipes de este proceso, por lo tanto hay igualdad de condiciones para todos los candidatos”, enfatizó.

Un factor que generaba dudas respecto a la llegada del ‘Flaco’ a Chile era el alto salario que exigiría, debido a que en Perú llegó a ser el segundo entrenador mejor pagado de las selecciones de Conmebol. Ante esa situación, el gerente de selecciones señaló que el aspecto económico no será tan determinante como el deportivo. Pensamiento que también comparte el presidente Pablo Milad, quien ya había adelantado que el dinero no sería problema.

Te puede interesar: El acto más solidario de Hernán Barcos con adultos mayores que residen en una casa hogar de Lima

“El tema económico se hablará en los próximos días, una vez haya convencimiento de los proyectos deportivos. No me parece prudente conversar del ámbito económico respecto a las finanzas de uno u otro, o de la necesidad de la Federación o el bolsillo de los entrenadores. Eso es un tema para discutir en privado. De todos modos, el privilegio hoy es el proyecto deportivo, el tema económico no es secundario, pero viene después”, aclaró.

La selección de Chile se encuentra en octavo puesto en las Eliminatorias Sudamericanas, es decir, fuera de la zona de clasificación al Mundial 2026 - Créditos: ANFP.

¿Cuándo se conocerá al próximo DT de Chile?

Pese a que todavía no están en etapas decisivas en la negociación con ningún entrenador, Rodrigo Robles manifestó que en la Federación de Chile se han trazado un plazo de un mes y medio para tener definido a su próximo DT. La idea es que el flamante estratega tenga un tiempo prudente de trabajo antes de los amistosos que sostendrá la ‘roja’ en marzo.

“El plazo que nos hemos autoimpuesto es que un mes antes del inicio de la fecha FIFA de marzo, el entrenador ya esté trabajando con nosotros. Para la segunda quincena de febrero ya deberíamos tenerlo resulto. Igual eso es relativo, si se cierra antes, bienvenido. No nos hemos relajado ni pensado que tenemos mucho tiempo. En la medida que de que el convencimiento del directorio, después de la presentación que les hagamos, se cierra”, finalizó.