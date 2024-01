Brunella Horna confiesa las primeras dificultades que vive con su bebé: “He probado de todo”

Brunella Horna confiesa las primeras dificultades que vive con su bebé. Instagram.

Brunella Horna se animó a contar detalles de su maternidad mediante sus redes sociales. La conductora de ‘América Hoy’ comenzó su nueva etapa en la maternidad y desde ese momento ha vivido muchas experiencias que ha querido compartir con sus seguidores.

La empresaria se tomó unos minutos aprovechando que su pequeño Alessio estaba durmiendo y abrió la herramienta de la cajita de preguntas para que sus seguidores le puedan hacer varias preguntas.

Brunella Horna confesó en primer momento que hasta la segunda semana de noviembre del 2023, tenía pensando dar a luz de forma natural, sin embargo, de acuerdo a las indicaciones de su doctor, tuvo que alumbrar mediante una cesárea.

“Mi parto fue maravilloso. Yo quería natural, pero una semana antes me dijeron que iba a ser cesaría. Tenía pánico, pero mi doctor me dio tanta seguridad y nunca sentí dolor. Ahí estaba feliz porque no me había dolido la epidural. La verdad quedé sorprendida, no me dolió nada de nada. Mi doctor maravilloso”, detalló.

Pero también contó algunas dificultades que ha venido experimentando con su bebé de un mes de nacido, pues no era lo que imaginaba; sin embargo, no se da por vencida, e intenta varias estrategias parta conseguir que su bebé tenga un mejor descanso.

Una seguidora le consulta: “¿Cómo haces para que tu bebé duerma por las noches? y la popular ‘Baby Bru’ le confesó que es una de las complicaciones con la que tiene que lidiar y aprender.

“Estamos en las mismas. Alessio no duerme casi nada de noche, ya probé de todo. Todo apagado, solo luz roja, ruido blanco, etc. Pero aún no lo logramos”, expresó.

Brunella Horna cuenta dificultades del cuidado de su bebé. Instagram.

¿A quién se parece el bebé de Brunella Horna?

Brunella Horna y Richard Acuña han decidido no revelar la identidad de su hijo por un tema de mantener la privacidad de su familia. Pese a esto, en una reciente interacción en Instagram, los seguidores de Horna pidieron que se les contará a quién se parece su engreído.

En ese sentido, la consulta fue la siguiente: “¿A quién se parece el bebé Alessio?”, fue la pregunta que le hicieron sus seguidores a través de la caja de preguntas en las historias de la modelo.

Con franqueza, la rubia ofreció su respuesta: “Mi familia dice que a mí y la familia de Richard dice que a él”, afirmó.

Brunella Horna revela la razón del segundo nombre de su hijo con Richard Acuña. (Captura: Instagram @brunehorna)

Como se recuerda la conductora, Valeria Piazza fue criticada al señalar en su programa de TV que el bebé se parece totalmente a la rubia y detalló que era el vivo retrato de la influencer de moda. “Yo les voy a decir algo, Alessio es el vivo retrato de Brunella, es igualito, ‘gringuito’, así igualito a Brunella. Yo creo que también va a tener los ojos de Brunella, así bien celestes como el cielo, de verdad, guapísimo es Alessio”, reveló.

Como era de esperarse, esto generó una ola de comentarios para la conductora de espectáculos: “Dónde tiene Brunella ojos celestes”; “Ella tiene cabello pintado”, “¿de qué habla?”, “De qué Brunella estará hablando, porque si es la de Richard, su cabello natural es negro y ojos pardos”; “Qué tiene los rasgos” “La conductora: ‘lo importante es que Alessio es gringuito como Brunella’”; “¿Brunella con ojos celestes?”; “ja, ja, ja gringo como Brunella? pelo pintado es ella”, escribieron.

Valeria Piazza no se quedó callada y defendió a su amiga Brunella, asegurando que es rubia natural y tiene ojos claros. Añadió que estas características no la hacen menos importante ni significan algo negativo. “Mi amiga la Bubu, que quiero tanto... mi amiga la gringa, claro, pues, si tiene pelo rubio y ojos claros, ¿qué de malo hay en eso?”, expresó nuevamente en la edición de su programa del martes 2 de enero.