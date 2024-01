Cassandra Sánchez de Lamadrid recibió el Año Nuevo 2024 sin Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez recibió el año nuevo sin Deyvis Orosco. (Instagram)

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco consolidaron su amor en matrimonio el pasado 21 de diciembre, en una íntima ceremonia a la que asistieron familiares y amigos muy cercanos. La pareja se ha mostrado muy feliz y, en más de una oportunidad, ha compartido en sus redes sociales parte de su día a día.

Sin embargo, este 1 de enero del 2024, la pareja tuvo que alejarse y, lamentablemente, no pasaron el año nuevo juntos. En Navidad, Orosco compartió con la familia de su esposa y su hijo, pero esta vez la hija de Jessica Newton se quedó sola con su menor.

A través de las redes sociales, Cassandra compartió los detalles de su noche para recibir este nuevo año. Allí, se lució cocinándole a su pequeño hijo, con quien cenó mucho antes de las 12, incluso mencionó: “Fideos largos para la abundancia”.

Por otro lado, durante la noche acompañó a su pequeño mirando una serie para niños, pero ya este 1 de enero, se mostró cocinando en el primer día del año. “Empezando el año cocinando para mi fam”, escribió en otro post.

Por su parte, Orosco se mostró trabajando. Y es que el motivo por el que la pareja no estuvo unida en esta fecha fue porque al cantante le tocó laborar en una fiesta de fin de año en un conocido local que estuvo abarrotado de gente.

En sus redes sociales, se mostró agradecido por el cariño que recibió en este nuevo año y feliz por empezarlo trabajando. Cabe señalar que, en anteriores oportunidades, Cassandra acompañó a su esposo en algunas presentaciones, pero ya al tener a su bebé pequeño, habría preferido estar tranquila en casa.

Deyvis aclara controversial comentario sobre su esposa

Deyvis Orosco, conocido cantante, fue criticado por su respuesta a los comentarios sobre el físico de Cassandra Sánchez de Lamadrid. En vez de defender a la madre de su hijo de los juicios de Magaly Medina, comentó: “Yo me enamoré de mi esposa, no de su empaque”. Sus palabras no fueron bien recibidas por el público, que esperaba un apoyo más firme hacia Cassandra.

Manteniendo un período de silencio, Orosco finalmente decidió expresarse ante las cámaras de ‘Todo se filtra’, en la víspera de su matrimonio civil. Durante este momento, abordó la controversia suscitada por sus declaraciones previas y las críticas de la periodista Medina.

En dicha instancia, el artista declaró su amor por Sánchez de Lamadrid, nombrándola el amor de su vida. “Lo único que yo conocía en mi vida era trabajo hasta que llegó ella y me ha dado una familia maravillosa”, dijo, enfatizando la importancia de Cassandra en su vida.

Orosco también aclaró sus comentarios anteriores, explicando que cuando mencionó “ella sabe por qué está así”, no lo decía por elección propia, sino por una situación de salud de su pareja. Su intención era resguardar la privacidad de su futura esposa en relación con su condición.

Finalmente, reafirmó su admiración por su pareja, destacando: “Ella es consciente que al ser hija de Jessica y pareja de Deyvis está expuesta. ... ‘ella sabe por qué está así’ ... Yo lo que hice y lo que voy a hacer siempre es reafirmar que mi esposa es la más hermosa en todas sus versiones”. Con estas palabras, intentó poner fin a la controversia y subrayar su compromiso y amor por Cassandra.