Pedro Suárez Vértiz compuso himno para histórico club del Perú, pero nunca llegó a grabar

Pedro Suárez Vértiz compuso himno para histórico club del Perú. Crédito: Facebook

La relación de Pedro Suárez Vértiz con el fútbol ha sido extensa a lo largo de los años. El cantautor peruano, fallecido el jueves 28 de diciembre, es hincha confeso de la selección nacional y, además, también tiene un vínculo muy especial con dos clubes tradicionales: Sporting Cristal y Sport Boys. Precisamente al cuadro de ‘la misilera’ le compuso un himno varios años atrás.

Si bien el recordado líder de la banda Arena Hash ha manifestado simpatizar con la institución ‘celeste’ en el 2007, esto no impidió que escribiera una canción en homenaje al elenco ‘rosado’, el cuarto más ganador del balompié peruano con seis títulos en su palmarés.

Hay que tener en cuenta que Pedro Suárez Vértiz nació en el Callao, es chalaco, y toda su familia materna también lo es (Bellavista). Él nació en el Hospital Naval del Callao y, fiel a sus raíces, compuso la letra para Sport Boys, que pensó grabar con el famoso actor Adolfo Chuiman, hincha del equipo del puerto peruano; sin embargo, esto no pudo hacerse realidad.

En septiembre del 2022, el mismo ícono del rock peruano reveló en su cuenta oficial de facebook que tenía la intención de cantar el tema junto a Chuiman, pero no se concretó debido a que no pudieron coincidir en sus tiempos libres. Después, se hizo imposible por la parálisis bulbar, que alejó de los escenarios al vocalista de Arena Hash.

Adolfo Chuiman, reconocido actor peruano, estuvo cerca de grabar un himno para el equipo de sus amores junto a Pedro Suárez Vértiz. Crédito: Captura

“Qué linda visita recibí anoche. Después de años volví a ver a Adolfo y Carlita Chuiman (hija del actor). Bueno, Carla me visitó cuando recién me habían diagnosticado y todavía podía hablar. Pero su padre no lo veía desde que practicábamos un himno para el Sport Boys, que yo había compuesto. Recuerden que Adolfo es el mayor hincha del Boys que existe, y que toda mi familia materna es chalaca. Adolfo es cantante y el dúo iba a ser un boom”, resaltó Suárez Vértiz en la publicación.

“Pero Adolfo trabaja tanto, que no hubo tiempo para poder grabar el himno del SBA. Y cuando él estaba libre, yo estaba de viaje. Ese dúo fue una de las cosas más grandes que se me quedaron en el tintero de la vida”, complementó.

Si bien quedó con ese pendiente por realizar, Pedro Suárez Vértiz se mantuvo atento a todas las noticias del conjunto chalaco. De hecho, en febrero del 2019 se despidió de uno de los mayores íconos del club: Kukín Flores. El recordado futbolista ‘rosado’ falleció a sus 44 años a causa de un infarto.

Pedro Suárez Vértiz reveló que compuso un himno para el Sport Boys. Crédito: Captura Facebook.

Sport Boys, casi 40 años sin campeonar

Aunque se reconoce que es un club de mucha historia, Sport Boys no la ha pasado nada bien en los últimos años. Peleando por la permanencia constantemente, el cuadro chalaco vive una profunda crisis que aún no tiene fin. De hecho, ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que se consagró campeón nacional.

En 1984, la ‘misilera’ levantó el trofeo del torneo local y, desde entonces, no ha vuelto a festejar otra estrella. Exactamente, ya han pasado casi 40 años sin poder ganar un título, pero se mantiene como el cuarto equipo más ganador del Perú. De todas formas, esa situación adversa espera revertirla lo más pronto posible.

El objetivo de Sport Boys para la próxima temporada es lograr su clasificación a un torneo internacional. Hay que recordar que en este 2023, el conjunto chalaco se ubicó en el puesto 15 de la tabla acumulada, salvándose del descenso por dos puntos.