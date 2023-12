¿Por qué Pedro Suárez Vértiz no salía a la calle? Su esposa reveló detalles de la enfermedad que padecía

Esposa de Pedro Suárez y lo que dijo sobre la enfermedad del cantante. | ATV

El reconocido músico peruano Pedro Suárez-Vértiz, conocido por haber sido la voz de la banda Arena Hash en la década de 1980, falleció el 28 de diciembre de 2023, dejando un legado icónico en la escena del pop rock. Suárez-Vértiz venía luchando contra una enfermedad de la neurona motora (ENM), conocida como Parálisis Bulbar, la cual le fue diagnosticada hace más de una década y afectó gravemente su habilidad para comunicarse verbalmente.

Su esposa, Cynthia Martínez, compartió en una entrevista aspectos conmovedores sobre el estado de salud del músico y su vida lejos de los escenarios. La empresaria, en una entrevista exclusiva concedida a Magaly Medina en noviembre de 2023, reveló una mirada íntima sobre el diagnóstico y la enfermedad que afectó al intérprete de ‘Cuando pienses en volver’.

Al describir el proceso de aceptación y su apoyo incondicional, Martínez confesó: “No sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad”. Además, señaló la dura realidad de las limitaciones comunicativas del artista: “Antes no podía hablar, me ponía a llorar a los 5 minutos”. “No tenía quién me diga ‘Cynthia, toda va a estar bien’”, sostuvo aquella vez.

Esposa de Pedro Suárez Vértiz habló de la enfermedad del cantante y por qué no salía a la calle.

¿Qué enfermedad tenía Pedro Suárez-Vértiz?

La Parálisis Bulbar, la condición que aquejó a Suárez-Vértiz, impacta las neuronas motoras inferiores, provocando dificultades en el habla, la masticación y la deglución. A pesar de no contar con una cura, el tratamiento del músico incluyó medicamentos para ralentizar el progreso de la enfermedad.

Martínez también explicó el porqué de la decisión de Suárez-Vértiz de recluirse en su domicilio, señalando que los efectos de la ENM lo llevaron a evitar la exposición a la “compasión” pública que tanto quería eludir.

En casa, el artista desarrolló una costumbre particular: “Los amigos van a la casa a verlo y se le ha dado una obsesión por invitarle comida a la gente, es su nuevo tic”, comentó Martínez, y agregó que prefería mantenerse alejado de las calles porque “hay mucha compasión, entonces prefiere guardarse”.

El renombrado cantautor peruano nos dejó el 28 de diciembre en su residencia de Miraflores. Su legado perdura a través de las emotivas letras que dio vida en sus canciones, y se destaca también por los mensajes que compartió en sus redes sociales, expresando su profunda admiración hacia las mujeres | Foto: redes sociales de Pedro Suárez Vértiz

“Le encanta que lo vayan a ver, van bastantes personas a visitarlo, se queda conversando a través de su computadora, hace chistes, de todo (...) Pedro ya no viaja porque es incómodo para él, prefiere estar tranquilo, tampoco sale a la calle. Es lindo que la gente te salude, pero hay mucha compasión, entonces prefiere guardarse”, sostuvo en dicha entrevista con Magaly Medina.

La partida de Pedro Suárez-Vértiz marca un momento de luto en la industria musical, donde sus contribuciones y el impacto de su trabajo perdurarán a través de su música y la huella que dejó en sus seguidores y en la cultura pop peruana. Las revelaciones de su esposa brindan una perspectiva personal y humana frente a la adversidad, resaltando la valentía con la que el músico enfrentó su enfermedad y cómo incluso en momentos difíciles, buscaba formas de conectarse y dar a los demás.

¿Por qué Pedro Suárez-Vértiz se quedó sin voz?

El reconocido cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz, tras ser diagnosticado en el 2007 con disartria secundaria derivada de un síndrome neuromuscular bulbar, había abandonado los escenarios y sus presentaciones en vivo al quedarse sin voz. Sin embargo, el pasado jueves 12 de octubre, logró cautivar nuevamente a sus seguidores con la interpretación de un tema inédito utilizando tecnología de inteligencia artificial.

Los himnos que dejó Pedro Suárez Vértiz. (Twitter Pedro Suárez Vértiz)

Pedro Suárez Vértiz, otrora miembro de Arena Hash, ha permanecido activo en redes sociales, comunicándose con su audiencia a través de mensajes diarios desde su teléfono móvil. Pese a las limitaciones impuestas por su enfermedad, que lo forzaron a dejar de cantar, encontró en la innovación tecnológica un medio para volver a interpretar.

El artista expresó en Instagram su entusiasmo por poder dar vida a una composición que creó hace años y que, hasta el momento, solo existía como demo: “Antes de dejar de vocalizar, escribí una canción que nunca pude grabar. No pasó de un demo. Quien diría que hoy, 12 años después, podría cantarla gracias a la inteligencia artificial”, compartió emocionado.