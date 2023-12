El momento en que se anunció la muerte de Pedro Suárez en TV: Mávila Huertas se quebró y la reacción de otros presentadores

Mávila Huertas se quiebra al hablar de la muerte de Pedro Suarez Vertiz.

Pedro Suárez Vértiz, reconocido músico peruano, falleció a los 54 años debido a un infarto cardiaco el jueves 28 de diciembre. El lamentable acontecimiento tuvo lugar a las 6:55 a.m. en su domicilio en Miraflores. A pesar de que el deceso ocurrió en la madrugada, la información fue divulgada a nivel nacional cerca de las 9 a.m. por RPP Noticias, el primer medio en reportar la noticia.

La conmovedora reacción de Mávila Huerta, presentadora de RPP, mientras informaba sobre el fallecimiento del artista, puso de manifiesto la profunda conexión emocional de Suárez Vértiz con su país: “es una noticia difícil de manejar en vivo. Pedro venía luchando contra un problema de salud y lo había afrontado de manera estupenda con una fortaleza admirable durante todo este tiempo”.

“Esta emoción no es solo mía, creo que es de todo el país. Pedro Suárez fue una persona importante para todos los peruanos. Cuando su música inundó las radios vivíamos en este país una crisis económica, una crisis marcada por el terrorismo, vivíamos una desesperanza en la juventud, y la música de Pedro fue un aliciente para seguir creyendo en que había un futuro mejor. Una persona que ha dejado en sus seres queridos y amigos un ejemplo de fortaleza impresionante. El Perú entero está de luto. Un artista insuperable”, dijo, con la voz quebrada.

Fotografía de archivo fechada el 28 de abril de 2010 que muestra al cantante peruano Pedro Suárez-Vertiz. EFE/THAIS LLORCA

Reacción de los presentadores de América TV, Latina y Panamericana

Valeria Piazza de América Noticias, Karina Borrero y Fernando Díaz de Latina TV, así como Pamela Acosta de Panamericana TV, hicieron eco del suceso expresando su pesar y destacando la importante trayectoria del cantante, quien fue parte esencial de la banda Arena Ash y dejó un indeleble legado musical.

“Me ha dejado helada la noticia, mis condolencias a toda la familia, que descanse en paz el gran Pedro Suárez Vértiz, va a ser muy recordado por su legado a la música”, expresó en vivo la exmiss Perú Valeria Plaza.

Por su parte, Borrero enfatizó que la música de Suárez Vértiz formó parte de la cultura popular peruana. “Él estaba padeciendo de una larga enfermedad que había resquebrajado su salud, no se sabía que su salud estaba tan afectada y tan dañada que podía llevar a este desenlace fatal. Nos toca profundamente el corazón porque el exvocalista de Arena Ash ha sido parte del soundtrack de nuestra vida, de nuestros más hermosos recuerdos, pionero en la música, polémico en sus editoriales, un artista muy querido por la población peruana, estaba vigente porque siempre tenia algo que decir con respecto a la actualidad, a la vida y de cómo vivía su enfermedad, nos ha parecido tan doloroso este desenlace”, sostuvo la periodista.

Así informaron Latina y Panamericana TV sobre la muerte de Pedro Suárez Vértiz.

En tanto, su compañero de conducción Fernando Díaz rememoró una de las últimas entrevistas que pudo realizarle al músico: “yo fui uno de los últimos que entrevistó a Pedro Suárez Vértiz cuando aún podía hablar, en su momento crítico, porque ya empezaba a notarse este letargo en la voz, este letargo en la dicción que tenía. Cuando se le hizo una entrevista, entiendo que no dijo la verdad para no preocupar a su familia. Pedro, en ese reportaje, dijo que ya se había hecho despistajes y que no salía nada en ese momento”.

En el canal 5, Panamericana TV, la periodista Pamela Acosta informó así sobre este lamentable hecho: “Hay una noticia que lamentablemente se ha confirmado, no es una broma, lo que usted está leyendo en nuestro banner es cierto, Pedro Suárez Vértiz ha fallecido”.

La noticia del adiós a Pedro Suárez Vértiz no solo remueve a la industria musical sino también al corazón de los peruanos que encontraron en su música un refugio y una voz durante tiempos de crisis nacional y marcó épocas difíciles del Perú.