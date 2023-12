Campaña escolar: cinco consejos para ahorrar en la compra de útiles

Cinco consejos para ahorrar en la campaña escolar.

Como todos los años, los meses de diciembre y enero se presentan como el periodo comercial más amplio en el Perú: la campaña navideña, la segunda gratificación, las vacaciones de los hijos, el Año Nuevo y la campaña escolar son algunos de los factores que suponen unos cuantos gastos adicionales y, como consecuencia, la dinamización de la economía nacional.

Te puede interesar: BCR: Julio Velarde da su primera proyección del PBI en negativo a -0,5% en Perú

Sin embargo, y ante el complejo presente económico del país, los ciudadanos han debido tomar sus precauciones y buscar la manera de reducir el gasto de estas fiestas sin que esto implique dejar de pasar un buen tiempo en familia. Por tal motivo y ante la venidera temporada escolar, te dejamos algunos consejos para cuidar el bolsillo al comprar los útiles escolares para los hijos.

1. Arma un presupuesto

Armar un presupuesto es el primer paso para cualquier periodo de gasto. Aquellos que no tienen una estructura de compra previa cometen el error de improvisar al momento de realizar las compras, gastando de más en objetos innecesarios e incluso adquiriendo dos materiales iguales. Uno debe analizar sus ingresos y su condición actual, explorar distintas promociones propias de la campaña, comparar precios entre negocios e incluso entre la misma tienda física o virtual, etc. Esto no solo previene que uno gaste dinero de más, sino que también le permite tener una base para futuras compras, pues toma en consideración cuánto uno gana, cuánto uno está dispuesto o le gustaría gastar, y qué tanto puede ahorrar por debajo de su línea de presupuesto. Lo más importante: uno debe definir un límite antes de hacer la lista, luego esta debe adaptarse al tope establecido.

Pasó Navidad y se acerca la campaña escolar.

2. Analiza las ofertas

Al igual que en la campaña navideña, los diferentes comercios compiten entre ellos por acumular mayor clientela. No es necesario ir a los grandes centros ni adquirir los productos más caros; por el contrario, uno puede revisar los precios en los pequeños negocios y comparar los paquetes u ofertas que estos tengan. Tampoco es necesario apurarse, a menos que las compras se realicen a última hora. Es recomendable anticiparse a esta situación e investigar la mayor cantidad de tiendas posibles, al igual que buscar por ofertas en internet.

3. Revisa lo que ya tengas

El hecho de iniciar una nueva temporada escolar no implica tener que comprar todos los útiles necesarios nuevamente. Las personas suelen adquirir materiales que ya tienen solo por el hecho de estar pensando en abastecerse con todo lo requerido. Uno puede revisar los útiles del año anterior y en casa para ver si cuenta con algunos materiales en buena condición.

Arma un presupuesto, no esperes al último momento, revisa si tienes materiales, invierte en producto de calidad si los vas a usar todo el año y compara precios. (Andina)

4. Apúrate en hacer las compras

Los precios de los materiales, fuera de las ofertas que responden a las estrategias de campaña, pueden ir incrementando a medida en que se acerca el inicio de clases. En ese sentido, es preferible analizar los precios a inicio de temporada que dejar las compras para último momento y cuando no quede mucha opción.

5. Evalúa la calidad de los útiles

Si bien resulta conveniente no comprar los productos particularmente costosos, sino ir por aquellos accesibles, también es importante identificar en qué situaciones es preferible una inversión ligeramente mayor. Estas decisiones se dan, por ejemplo, en los útiles que deben durar todo el año e incluso más, como la mochila, pues puede resultar contraproducente tener que comprar otra en caso la primera se rompa.