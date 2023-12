Angie Jibaja muestra pruebas para desmentir a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy tras denuncia

Angie Jibaja muestra pruebas para desmentir a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy | Instagram/@angiejibajaoficial_

Angie Jibaja se pronunció tras la denuncia policial interpuesta por Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, quienes acusaron a la ‘Chica de los tatuajes’ de haber ingresado a su departamento sin autorización el día de Navidad. Según la exmodelo, ella jamás entró al domicilio de su expareja.

De acuerdo con la pareja, Angie Jibaja ingresó “como delincuente” a su vivienda la tarde del 25 de diciembre, justo cuando estaban almorzando con sus tres pequeños, siendo dos de ellos hijos de la polémica exchica reality.

“La mamá de los chicos y un hombre llamado Armando ingresaron de manera forzada y sin permiso a nuestra casa. Imagínate lo que fue vivir eso en plena Navidad, tuvimos que ir los cinco a la comisaría a poner la denuncia, fue terrible. Los niños sintieron mucho miedo con la situación, sigue ocasionándoles maltrato psicológico”, reveló Romina Gachoy al diaro Trome.

Por su parte, Jean Paul Santa María mencionó que, según testigos, Angie Jibaja estaba “en un estado que deja mucho que desear”.

Según Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, Angie Jibaja se metió a la fuerza a su casa. Captura/Instagram

Angie Jibaja rompe su silencio tras denuncia

A través de sus redes sociales, Angie Jibaja negó haber ingresado a la fuerza al departamento de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. En su defensa, afirmó que únicamente reclamó ver a sus hijos en la puerta del inmueble.

“El señor Jean Paul Santa María y su esposa, Romina Gachoy, me acusan de haber ingresado a su casa como delincuente el 25 de diciembre. Ahí muestro los videos de ese día, que demuestran que fui a intentar ver a mis hijos, a quienes no me permiten ver hace 4 años. Lo hice en estado ecuánime, sana y en paz. En ningún momento entré a su domicilio, que por cierto, está dentro de un condominio. Basta de tantas calumnias”, señaló Jibaja.

Angie Jibaja se pronuncia tras denuncia de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Instagram/@angiejibajaoficial_

Para demostrar que lo que decía era cierto, Angie Jibaja difundió un video en donde se la ve en la puerta del departamento de Jean Paul y Romina. “No estoy dentro de tu casa, ¿o todo el edificio es tuyo? Quiero ver a mis hijos, por favor, no los veo desde hace cuatro años. Esta no es tu propiedad, no es tu edifico”, se le escucha decir, entre lágrimas.

En otro momento, la ‘Chica de los Tatuajes’ le pide a Jean Paul Santa María que no hable sobre sus polémicas delante de sus hijos. “Por favor, no lo hagas”, exigió desesperada.