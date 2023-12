Alianza Lima inscribió tres estadios para jugar de local en Liga 1 2024

Alianza Lima inscribió los tres estadio que utilizará en la Liga 1 2024. Foto: Líbero.

Alianza Lima registró, ante la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), los tres estadios que utilizará para jugar como local en la Liga 1 2024. Esta decisión tiene un significado mayor al de otras temporadas, pues el estadio Alejandro Villanueva recibió una sanción de siete meses por los hechos ocurridos en la final de vuelta contra Universitario de Deportes, como fueron el apagón, la presencia de bengalas y el ingreso de hinchas al terreno de juego.

En este contexto, Infobae Perú pudo conocer que, pese al largo castigo, los ‘íntimos’ inscribieron a Matute como sede principal para la siguiente campaña, seguido por el Estadio Nacional, donde se espera que jueguen la primera parte del año, y como tercera alternativa el Iván Elías Moreno de Villa El Salador.

Luego del pitazo final, el club apagó las luces de su estadio para evitar celebración de Universitario. (Video: Liga 1 Max)

Cabe señalar que, en las oficinas de La Victoria, se espera que la sanción aplicada por la Comisión Disciplinaria de la FPF a su estadio, se vea reducida. Así lo confirmó su abogado Diego Guerrero:

“No estamos de acuerdo con lo que se está resolviendo. Lo que procede ahora es presentar una apelación ante la Comisión de Apelaciones y tratar de ejercer nuestro derecho porque consideramos que no hemos sido escuchados de una manera adecuada y, seguramente, vamos a obtener justicia”, declaró a Ovación.

Matute fue sancionado por la Comisión Disciplinaria tras apagón en final de Liga 1.

La postura de Alianza Lima respecto al apagón en la final de la Liga 1

Guerrero también explicó la postura de Alianza Lima respecto al apagón ocurrido en la final de la Liga 1. La defensa legal ‘grone’ manifiesta que ni la delegación de Universitario ni los asistentes al encuentro se vieron expuestos al peligro cuando se apagaron las luces del Alejandro Villanueva:

“Mucho se menciona la ‘exposición al peligro’, pero en la práctica, consideramos y sabemos cómo demostrar que no existió. La gente cree que se apagaron las luces del estadio y todo se quedó a oscuras cuando eso no fue verdad. Acá lo único que se apagaron fueron los reflectores que apuntaban a la cancha, el resto de luces del estadio, incluidas las pantallas LED y accesos de salida, permanecieron prendidas. Hay videos que se le presentó a la Comisión Disciplinaria que no han sido debidamente valorados, y ahí se ve que la gente salió debidamente ordenada, fue una medida efectiva. El reglamento Único de Justicia no establece un criterio definido para aplicar sanciones y eso le da posibilidad a la comisión de acuerdo a su criterio de decidir el castigo. Acá han empleado un criterio equivocado del que no estamos de acuerdo y por ello vamos a apelar. Más allá de ello, hay antecedente claros y todo tiene guardar un sentido”, señaló.

Diego Guerrero, gerente legal de Alianza Lima, trasladó postura institucional - Crédito: captura GOLPERU

Alianza Lima jugando de local Villa El Salvador

Si se mantiene la sanción al estadio Alejandro Villanueva, y considerando que el Estadio Nacional es requerido para muchos eventos, incluso varios no relacionados al fútbol, se puede especular que Alianza Lima deberá jugar varios partidos como local en el Iván Elías Moreno.

Si bien el primer equipo masculino ‘íntimo’ nunca ha sido local en Villa El Salvador, este no es un recinto ajeno a sus hinchas, pues esta temporada, lo utilizaron para varios duelos de la Liga Femenina.

No obstante, la postura de la institución es no emplearlo a menos que no quede otra opción, pues dicho recinto tiene una capacidad de 10 mil personas, una cifra muy inferior a la que suelen convocar, que ronda entre los 25 y 30 mil espectadores. Utilizarlo significaría un gran perjuicio económico y el privar a una gran cantidad de su afición, de la posibilidad de acudir a alentar a su equipo.