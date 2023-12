Nuevas facultades a la PNP causan controversia: “Son inconstitucionales”, advierte exfiscal supremo

Exfiscal supremo Víctor Cubas expresó su preocupación por las modificaciones del Código Procesal Penal. | Exitosa

El jueves 21 de diciembre 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el nuevo Código Procesal Penal con 30 modificaciones las cuales causaron opiniones divididas entre los expertos. Uno de los que se pronunció en contra fue el exfiscal supremo Víctor Cubas, quien calificó algunas de las medidas como “inconstitucionales”.

En diálogo con Exitosa, mencionó que “la ley derivada del mandato constitucional menciona que el fiscal es el único sujeto legitimado para solicitar la actuación de pruebas cuando están de por medio derechos fundamentales de la persona, por lo que pretender, como lo hace el decreto legislativo, que la policía sea la que requiera es inconstitucional”.

“Hay cambios que no se apegan a la ley; por ejemplo, se cambian las normas que se relacionan con intervención de comunicaciones, levantamiento del secreto bancario y tributario, y lo que se establece ahí es que la policía pueda hacer estos requerimientos cuando el único sujeto legitimado es la Fiscalía”, insistió.

Criticó que algunos personajes aseguren que estas medidas van a fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) como respuesta a quienes liberan a peligrosos delincuentes. “El que haya fiscales y jueces que no cumplen sus funciones de ninguna manera justifica que se modifique las normas contenidas”.

“Si hay jueces o fiscales que no cumplen, que los sancionen. La solución no está en hacer un cambio como se está haciendo a través del decreto legislativo. Sí, es cierto que ahora tenemos una delincuencia muy violenta, propia de una organización criminal, pero eso no se va a solucionar solo con el cambio de las leyes. Lo que vemos hoy tiene raíces y su origen en una serie de desajustes de carácter económico, social y político, y eso se tiene que analizar para proyectar los cambios adecuados, pero los que se hacen son solo cosméticos no van a solucionar nada”, consideró.

“No son para el abuso de la PNP”

Una de las personas que piensan de manera opuesta es José Baella, ex jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). En entrevista con el mismo medio señaló que las nuevas “disposiciones no son para abuso de la policía, sino para fortalecer su operatividad”. Incluso, consideró que “esta ha sido una gran oportunidad para darle a la policía la investigación preliminar del delito, pero no ha sido así”.

“Lógicamente la investigación continua bajo la situación del fiscal. Con estas iniciativas se le está dando operatividad a la Policía Nacional, pero no para ir en contra de la sociedad, porque siempre vamos a estar tras el rigor del Ministerio Público”, declaró.

“Por ejemplo, en el caso de las extorsiones o secuestros, normalmente dan el número de cuenta de una persona y los trámites necesarios que tiene que hacer la PNP para hacer esa investigación y solicitar la información de quién es esa cuenta pueden durar hasta un mes”, sostuvo.

“Lo que hace la modificación es que se pueda hacer el pedido y capturar a la persona a quien pertenece; es decir, le da operatividad a la policía para hacer una investigación prolija e inmediata”, agregó.

En otro momento, Baella enfatizó en que la Policía Nacional del Perú necesita una mayor “inyección económica”, así como la construcción y equipamiento de las instalaciones que permitan una mayor eficiencia en sus labores, como por ejemplo, un nuevo laboratorio de criminalística.

“La criminalística es la base para toda investigación. Lo principal es comprar un laboratorio de criminalística para la PNP, este laboratorio que tenemos [...] es un solo laboratorio para casi todo el Perú, podemos hacer todos los esfuerzos, pero hay que inyectarle a la policía una buena dosis de presupuesto”, sostuvo en 24 horas.