Marcelo Tinelli tuvo romántico detalle con Milett Figueroa: la recibió con jazmines en Buenos Aires

Milett Figueroa mostró sus rosas a través de las redes sociales.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pasaron Navidad separados, cada uno con sus seres queridos y en diferentes países. Como se recuerda, en principio, la pareja planeaba pararla junta, hasta que la modelo peruano señaló que ya no sería así debido a la delicada salud de su tío, quien se encuentra en Perú.

“La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú. Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más”, fue lo que explicó Milett Figueroa en medio de lágrimas.

Es por ello que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tuvieron que separarse por primera vez desde que iniciaron su relación. Ya en Lima, la modelo peruana usó sus redes sociales para contar que estaba junto a su familia, disfrutando de la fecha especial.

Te puede interesar: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían conviviendo: “Él cocina, y si no puede, yo misma me preparo”

“Quería desearles una feliz Navidad, acabo de llegar hace dos días para pasar Navidad con mi familia, con mi mami, con mis primos, con mi tío Enrique, con mi hermana, con todos. Estamos compartiendo un poquito, acabamos de cenar. La estamos pasando muy bien, espero que ustedes también, con la familia y con los amigos. Agradecer por toda la sabiduría, los aprendizajes y todo el amor que nos trajo este año, sobre todo la salud, que es importante. Les mando un beso gigante”, dijo Figueroa, quien llamó la atención por su nuevo look.

Por su parte, Marcelo Tinelli disfrutó de la compañía de sus hijas Micaela Tinelli y Candelaria Tinelli, quien asistió a la cena navideña en compañía de su esposo Coti Sorokin. Además, estuvieron presentes el músico Luciano Giugno, conocido como ‘El Tirri’; y la periodista dominicana Mariela Alvarado.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasaron la Nochebuena en distintos países. Captura/Instagram

Marcelo Tinelli le regaló flores a Milett Figueroa

Después de unos días a distancia, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontraron con la llegada de la modelo a Argentina. Así lo dejó ver la actriz y participante de Bailando 2023 mediante una publicación en su red social. En su cuenta de Instagram, lució un ramo de jazmines blancos y etiquetó al conductor argentino con un corazón blanco, quien la

Te puede interesar: Milett Figueroa no descarta tener un hijo con Marcelo Tinelli en el 2024: “Uno nunca sabe lo que puede pasar”

Mientras que Marcelo Tinelli no dudó en compartir la publicación de su novia con los emoticones de corazón con fuego.

La pareja tiene planeado pasar Año Nuevo juntos en Punta del Este , Uruguay. Además, Milett debe continuar con sus ensayos para entregar una buena performance en Bailando 2023.

Marcelo Tinelli le dio flores a Milett Figueroa

Quiere hacer carrera en Argentina

Como se recuerda, Milett Figueroa señaló que su intención es hacer carrera en el país de su novio, y que no solo se le dé una oportunidad en los programas concurso, sino también en producciones donde pueda demostrar sus dotes actorales.

“Yo vengo desde cero. Me pueden conocer en mi país, pero aquí nadie me conoce todavía. Con la humildad que se tiene que tener, voy a empezar de cero a que me conozcan y si les caigo bien, bien y si no, pues no”, indicó en una entrevista, esperando que se le abran puertas en dicho país.

“Me encantaría quedarme. Mi visión es hacer castings, hacer ficción, que es para lo que me he preparado, que es lo que me encanta y me apasiona”, expresó emocionada la modelo peruana.