Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasan Navidad separados: cada uno con su familia y en distintos países

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli son una de las parejas del momento en la televisión argentina. Aunque muchos pensaban que pasarían las fiestas navideñas juntos—tal y como lo anunciaron en alguna oportunidad—, lo cierto es que cada uno está disfrutando el 24 y 25 de diciembre por separado. Mientras que el conductor argentino está en su país de origen, la modelo peruana regresó a Lima.

Mediante sus redes sociales, Milett Figueroa informó que está en suelo peruano desde el viernes 22 de diciembre. Desde entonces, está aprovechando cada momento de su estancia en la capital para pasar tiempo con toda sus seres queridos, principalmente con su tío Enrique, quien está luchando contra el cáncer.

Pocas horas antes de celebrarse la Nochebuena, la participante del concurso argentino ‘Bailando 2023′ detalló que se reunió con toda su familia cercana para disfrutar de la tradicional cena navideña. Aprovechó también para enviarle un cálido mensaje a sus seguidores.

“Quería desearles una feliz Navidad, acabo de llegar hace dos días para pasar Navidad con mi familia, con mi mami, con mis primos, con mi tío Enrique, con mi hermana, con todos. Estamos compartiendo un poquito, acabamos de cenar. La estamos pasando muy bien, espero que ustedes también, con la familia y con los amigos. Agradecer por toda la sabiduría, los aprendizajes y todo el amor que nos trajo este año, sobre todo la salud, que es importante. Les mando un beso gigante”, mencionó Figueroa, llamando la atención por su nuevo look.

La navidad de Marcelo Tinelli

Al igual que la actriz peruana, el conductor de TV Marcelo Tinelli decidió pasar la Nochebuena con su familia y amigos cercanos, entre ellos sus hijas Micaela Tinelli y Candelaria Tinelli, quien asistió a la cena navideña en compañía de su esposo Coti Sorokin.

También estuvieron presentes el músico Luciano Giugno, conocido como ‘El Tirri’; y la periodista dominicana Mariela Alvarado.

Milett Figueroa rompió en llanto por su tío

En entrevista con Ángel de Brito, Milett Figueroa explicó que está entre sus planes quedarse en Argentina trabajando como actriz, una vez termine el concurso de baile. “A mí me encanta Argentina, no me quiero ir”, aseguró. No obstante, mencionó que pondrá en pausa su vida sentimental y profesional para regresar al país que la vio nacer, pues su tío se encuentra enfermo.

“El hermano de mi mamá está bastante mal, por eso estoy regresando a Perú, sola. Me iré unos días. Estaré con familia y mi tío, quiero verlo, abrazarlo, estar con él, nada más”, expresó la modelo peruana, sumida en llanto. “La familia es lo más importante para uno, de eso no nos podemos alejar”, añadió Milett Figueroa al regreso de la pausa comercial.

Recordemos que Milett Figueroa creció teniendo a su tío Enrique como figura paterna. Sucede que su padre murió bastante joven debido a una negligencia médica, cuando la peruana tenía 10 años.

“Mi papá tenía diabetes y estaba en perfecto estado. Murió muy joven. Falleció por una negligencia clínica en un hospital en Perú, en un seguro social. Por eso también digo que el dinero es muy importante para la salud de la familia, si hubiera tenido calidad económica en ese momento hubiera sido mucho mejor”, precisó en la entrevista.

Más adelante, la participante de ‘Bailando 2023′ mencionó que no asimiló la muerte de su padre cuando era niña, pues era demasiado joven para entender la muerte. “Era una niña. Me acuerdo que en el velatorio yo jugaba, como todo niño, y todos estaban (...). Yo sabía todo lo que había pasado, había estado con mi mamá en todo ese tiempo difícil de ir a ver todos los días a la clínica a mi papá”, dijo.