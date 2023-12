Congresistas promueven proyectos para la creación de 52 universidades e institutos superiores

El Legislativo ha dado luz verde a doce leyes declarativas y actualmente gestiona la aprobación de otros 39 proyectos de ley. Foto: Andina

Congresistas de diversas regiones en Perú vienen impulsando la creación de hasta 52 universidades públicas que a la fecha no poseen viabilidad de funcionamiento.

De acuerdo a una nota de La República, de estos proyectos de ley, 13 han sido oficialmente promulgados en el diario oficial El Peruano, señalando un marcado interés por parte del Legislativo en la expansión de la educación superior; no obstante, se enfrentan a la realidad de no contar con las garantías necesarias para su materialización efectiva.

Pues, la iniciativa de los parlamentarios surge sin la supervisión directa ni las medidas de contrapeso por parte del Poder Ejecutivo. La situación plantea interrogantes sobre la planificación y sustentabilidad de las supuestas nuevas instituciones educativas, así como la ausencia de un marco de actuación que garantice los estándares educativos y la infraestructura adecuada.

Por tal motivo, los nuevos proyectos legislativos presentados generan incertidumbre respecto a la atención de las necesidades educativas del país y la gestión efectiva de los recursos públicos.

Las comunidades estudiantiles afectadas serían Arequipa, con la Universidad Mariano Melgar; Junín, con la Universidad de Chupaca; Ica, con la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (Unatech); Cajamarca, con la Universidad de Cutervo; y Piura, con la Universidad de Huancabamba.

A la fecha, el Gobierno ha oficializado la promulgación de 13 nuevas leyes, tras su publicación en el diario oficial El Peruano. Fotos: Andina/Composición Infobae

Congreso impulsa proyectos sin resultados tangibles

A pesar de los llamados por una mayor eficiencia y transparencia en el proceso legislativo, el trámite de estas iniciativas indica que aún existe una falta de reacción a las demandas de la ciudadanía respecto a mejoras palpables en el sistema educativo y otros servicios básicos.

Esta realidad se ha visto reflejada en el pasado con la promulgación de la ley 29659 del año 2011, que proclamó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan Lurigancho (SJL), la cual a 12 años de su instauración sigue sin funcionar efectivamente, afectando a la comunidad educativa del distrito más poblado de Lima.

Otro caso que parece ir en la misma línea es la promulgación de la ley que otorga el estatus de universidad al Instituto Tecnológico de Frontera, ubicado en San Ignacio, Cajamarca, una acción legislativa llevada a cabo sin las observaciones del gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Puno y Cusco son las regiones con más propuestas visibles para establecer la creación de nuevas universidades. Fotos: Andina

No hay garantías en la implementación de las casas de estudios

Durante la gestión actual, se han sancionado doce normativas con el propósito de establecer la misma cantidad de nuevas universidades.

No obstante, solo una de estas cuenta con provisiones concretas para su implementación, las otras once no poseen acciones específicas que aseguren su puesta en marcha, quedando en meras formulaciones.

Asimismo, LR precisa que los departamentos de Puno y Cusco reportan la existencia de universidades ficticias. Puno encabeza con tres instituciones inexistentes, mientras que Cusco ha visto promulgadas dos normas para crear centros superiores que aún no se materializan.

En el caso de Puno, resaltan las iniciativas presentadas por los congresistas Jorge Flores y Flavio Cruz, quienes están detrás de la universidad aimara y la creación de una universidad amazónica en la provincia de Sandia, impulsada por el parlamentario Wilson Quispe.

A su vez, se ha mencionado una universidad tecnológica en la provincia puneña de Carabaya, sin autores concretos, así como el proyecto de la universidad del Vilcanota, atribuido a Guido Bellido y Alejandro Soto, y la universidad del Espinar (Cusco) por parte del congresista Luis Aragón.

Congreso de la República en último día de legislatura busca aprobar su paquetazo legislativo

Congreso debate proyecto que afectan a 39 universidades

Por otro lado, se ha dado a conocer que el Congreso debate actualmente una serie de proyectos legislativos que afectan a 39 universidades públicas en el país.

Entre ellos, destacan seis iniciativas que buscan transformar escuelas superiores de artes en universidades. Sin embargo, estas no detallan el incremento de estándares educativos. Las propuestas más notorias son las de la Escuela José María Arguedas y la Escuela Nacional de Bellas Artes, con proyectos similares presentados en Arequipa, Cajamarca y Piura.

Además, existen múltiples proyectos que únicamente buscan declarar de interés la creación de nuevas universidades sin fundamento.

Los parlamentarios más activos en esta línea son los congresistas de izquierda Jorge Flores, con cinco proyectos presentados, y Américo Gonza, Waldemar Cerrón y Wilson Quispe, con cuatro cada uno.