Noche de cumbia y besos ente Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en el Bailando 2023

Noche de cumbia y besos en el Bailando 2023 entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Video: Bailando 2023, América)

“Quiero verla bailar cumbia a mi novia”, arrancó Marcelo Tinelli su programa Bailando 2023 por América. En la noche del jueves, el conductor presentó a Milett Figueroa, quien se acercó a la pista con un conjunto de top y minifalda verde brillante. Apenas se acercó a Marcelo, la peruana le tomó la cara entre las manos y le dio un romántico beso que fue festejado por todo el público. Luego, ella continuó con más besos que Marcelo devolvió con la misma pasión. Cuando el conductor se detuvo en halagar las botas, la joven le dijo que estaban “calientitas, recién salidas del horno”. Entonces, Marcelo le aclaró que “acá en Argentina se dice ‘calentitas’, aunque a mí me calientito mucho cuando ella dice así”, dijo en un divertido juego de palabras.

“Cuatro besos le diste en un comienzo, Marcelo”, aclaró Moria Casán. “¡Pero cómo no le voy a dar muchos besos si ahora se va a Perú y la voy a extrañar!”, reveló Tinelli. Luego, Marcelo le preguntó a Milett si era prioritario el casamiento. “Nunca lo había pensado así pero cuando llega el amor, y las dos personas son románticas, a mí me nace también casarme con el amor de mi vida”, destacó ella decidida. “Para mí hay que hacer algo intermedio, como en Bolivia, en el Lago Titicaca”, exclamó Marcelo. Y ella acotó: “Yo quiero conocer Bolívar, porque nunca me has llevado”.

“Te voy a re extrañar”, dijo después mirándola cerca a los ojos. “Es que se va cinco días, nunca nos habíamos separado cinco días”, contó Marcelo a todos. Acto seguido, Flavio Mendoza recordó el beso que le había dado al conductor unos años atrás. Con la foto de fondo en la pantalla del estudio, Milett se puso celosa y aclaró: “Ahora está mucho más ‘cuajado’ Marcelo, quiere decir que tiene mucho mejor sabor”. Luego, le estampó otro beso a su novio.

Después de que la pareja hizo la presentación de su baile, llegaron las devoluciones auspiciosas de los jurados. Acto seguido, Milett volvió a abrazar a Tinelli y se dieron otro beso. “¿Solo piquitos se dan ustedes?”, quiso saber Pampita Ardohain. “Me da pudor la lengua acá en el escenario, pero luego ya en la intimidad, sí”. “En seis días, cuando vuelvas vuelve la lengua”, comentó Marcelo. “La gente no me cree que soy pudorosa, la lengua es intimidad, amor”, le dijo mientras se dieron un beso final de despedida.

Cabe destacar que a pesar de mostrarse con una personalidad fuerte y decidida, Milett es bastante tímida y conservadora. En diálogo con Intrusos (América), la modelo fue tajante cuando reveló que le cuesta volcar su lado más sensual en la pista más famosa de la televisión argentina. En ese momento, la peruana reconoció que, tal vez, le faltó ser más arriesgada en el estudio de baile. “Creo que me faltó fluir más, divertirme más, no lo hice tanto. Pero bueno, no sabía que me iba a ir mal en este género porque me gusta mucho el reggaetton. Debo salirme de la cabeza”, sostuvo con sinceridad.

De la misma manera, aclaró que a ella le da cierta vergüenza hasta las veces en las que se besa con Marcelo Tinelli, su actual pareja, en plena transmisión en vivo del programa. “Realmente me da pudor. Si le doy un beso, le doy un piquito”, detalló. “A mí me encanta todo tipo de expresión artística, me parece que no hay límites para la sensualidad o una idea que quieras interpretar hacia una foto o un videoclip, pero en televisión me cuesta un poco. Me cuesta el tema de los besos, la lengua, me da pudor. No me quiero hacer la santurrona, pero me da pudor”, reconoció.