Tiktoker Francis Herrera repartió alimento a personas indigentes por Navidad y una usuaria reconoció a su papá

En redes sociales, diversos usuarios comparten las labores sociales que pueden hacer en diversas fechas festivas, esta vez la Navidad ha despertado en los creadores de contenido el deseo de querer ayudar, en lo posible, a algunas personas que no la pasan del todo bien.

Es por ello que, en esta ocasión, la creadora de contenido y maquilladora, Francis Herrera, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que se mostró llevando comida a personas indigentes. Esta no es la primera vez que realiza una obra como esta, usualmente lo hace cada mes, pero para esta ocasión especial consiguió más apoyo económico y así llegaría a más personas.

En su clip de la red social, comenta que es una situación complicada, pero ella, fiel a lo que siempre hace, no dudó en salir en vísperas de Navidad. “Me preparaba para salir, a dar de comer a las personas que viven en la calle. Esto es algo que yo realizo una vez al mes y esta no iba a ser la excepción”, mencionó.

Francis Herrera ayudó entregando comida a personas indigentess y una usuaria encontró a su padre.

Incluso, hizo una reflexión sobre las personas de la calle, que sobreviven con lo que ganan en el día a día y muchas veces ni tienen a donde ir a dormir o pasan días sin comer. “Hay muchísimas personas que viven del día a día y no tienen un techo donde dormir. Personas que muchas veces están días sin comer”, menciona.

En el video, se vio a varias personas disfrutando de un plato de comida y agradeciendo este gesto de la influencer. Incluso, un hombre se animó a contar parte de su historia y aseguró que no tenía familia ni casa. “No tengo casa, no tengo familia, somos indigentes”, expresó.

Sin embargo, el video continuó y se logró el objetivo que era darle comida a más de 50 personas que evidenciaron su agradecimiento por esta muestra de cariño, que fue más importante por las fechas en las que nos encontramos.

Usuaria reconoce a su padre en el video

Sin imaginar lo que pasaría, a horas de haber compartido el video, Francis Herrera recibió el comentario de una usuaria, quien le pedía ayuda para encontrar a su padre. La joven identificada como Mariel Zambrano rápidamente reaccionó al ver a su progenitor en el video.

Según señaló, su padre era el hombre que habló ante cámaras y tenía lentes. Aunque el sujeto aseguraba que no tenía familia, todo parece indicar que sí lo han buscado, pero no estaría consciente de lo que pasa.

“Espero y me puedas responder, acabo de ver tu último video y el señor que habla con lentes es mi papá, nosotros no sabíamos porfa dime dónde está”, fue el pedido de la joven.

Inmediatamente, la tiktoker no dudó en ofrecerle todos los alcances posibles y le pidió que se comunicarán a través de Instagram para darle información. Al respeto, en esa red social, Francis Herrera comentó que sí se comunicó con la joven y le reveló que salió por la mañana a buscar a su padre, pero hasta el momento no se confirma si se dio o no el reencuentro.

Mientras tanto, muchos usuarios expresaron sus deseos porque esta familia pueda reencontrarse y pasar una Navidad juntos. “Búscalo en jr.de la unión, ojalá lo encuentres, por favor, ayúdalo”, “Búscalo, padre es padre mal o bien con errores o sin, espero lo encuentres”, “Mi admiración y lo respeto , se necesita más gente como tú para poder cambiar primero nuestro país y por qué no, el mundo, Feliz Navidad, bendiciones”, fueron algunos de los comentarios.