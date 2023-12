Christian Thorsen, Gisela Valcárcel y más figuras de la farándula envían emotivos saludos por Navidad

La magia de la Navidad llegó hasta las redes sociales, desde donde los artistas enviaron sus saludos.

A pocas horas de celebrar la Navidad, diversos personajes de la farándula peruana enviaron enviaron afectuosos saludos por Navidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. Aquí algunos de ellos.

Christian Domínguez

“Nuestros mayores deseos de felicidad y unión para ti”, escribió el cantante de cumbia en Instagram, junto a una tierna foto al lado de Pamela Franco y sus hijos.

Saludos navideños de la farándula peruana. Captura/Instagram

Brunella Horna

“Será la navidad más especial de mi vida junto a mi regalo más grande, mi príncipe azul. Les deseo una feliz navidad, mucho amor y bendiciones para todos ustedes”, detalló la conductora de ‘América Hoy’, quien hace pocas semanas dio a luz a su primer hijo con Richard Acuña.

Saludos navideños de la farándula peruana. Captura/Instagram

Gisela Valcárcel

La exconductora de América TV agradeció a su equipo por el trabajo realizado y deseó felices fiestas a sus seguidores: “Se va el 2023. Nos reunimos para abrazarnos, reír, hablar y disfrutar. Gracias a todos. A los que trabajan conmigo saben pues lo digo cada vez que puedo: siempre me asombran. Son una bendición. Vamos por más, y a ustedes que están leyendo este post, gracias. No estoy al aire, pero los programas que hemos producido han sido sus preferidos, mil gracias. Como siempre, aquí va mi abrazo y amor. ¡Feliz Navidad!”.

Saludos navideños de la farándula peruana. Captura/Instagram

Florcita Polo Díaz

“Que el amor, la paz, la armonía y la alegría nunca falten en sus hogares. Son mis mejores deseos, ¡feliz Navidad!”, expresó la hija de Susy Díaz.

Saludos navideños de la farándula peruana. Captura/Instagram

Christian Thorsen

“Quiero agradecer a toda la gente que está al tanto de cómo voy con mi salud, por su cariño y buena vibra. Aprovecho también para agradecer a enfermeros y doctores del Centro Médico Antroposófico, por todo el cariño y dedicación que tienen conmigo y con todos los pacientes. Les deseo una feliz Navidad y que el 2024 sea un gran año para todos”, manifestó Christian Thorsen, quien padece cáncer de próstata, en un video publicado en Instagram.

Christian Thorsen envía saludos navideños | Instagram/@thorsen.christian

José Peláez

“En Navidad, uno suele pensar mucho en los regalos. Cuando pienso en los regalos, es alucinante lo que me ha regalado este programa. Siento que no ha podido haber mayor o mejor regalo que lo que este programa me da todas las noches de lunes a sábados. Esas alegrías que me dan mis compañeros, esas alegrías que me da trabajar en este equipo maravilloso y esa alegría que me da recibir el cariño del público. No hay mayor regalo que el cariño del público, que sentir que ustedes se divierten con este programa. Siempre estaré eternamente agradecido con El Gran Chef. Larga vida al Gran Chef y les deseo a todos una Feliz Navidad”, dijo el presentador en un clip difundido.