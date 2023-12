El conmovedor llanto de la madre de Piero Quispe al enterarse que fue escogido mejor jugador de la Liga 1 2023

La madre de Piero Quispe lloró en la premiación de su hijo como mejor jugador de la Liga 1 2023

El pasado jueves 21 de diciembre se llevó cabo la gala de premiación de la temporada 2023 de la Liga de Fútbol Profesional. Uno de los grandes protagonistas de dicha ceremonia fue Piero Quispe, quien se llevó el galardón a mejor jugador de la Liga 1 por el espectacular rendimiento, el cual contribuyó a que Universitario de Deportes se proclame campeón, lo llevó a debutar con la selección peruana y a emigrar al Pumas UNAM de México.

Te puede interesar: Piero Quispe, el mejor jugador de Liga 1 Perú 2023

Pese a que han pasado algunos días de dicho evento, todavía siguen saliendo a la palestra algunos de sus momentos más memorables, uno de ellos tuvo como protagonista a la madre del ‘Chico Maravilla’, quien fue captada rompiendo en llanto en el preciso instante en el que Luis ‘El Cuto’ Guadalupe anunciaba que su hijo era el ganador del reconocimiento al futbolista más destacado, en el que se impuso a su compañero Rodrigo Ureña, así como a Yoshimar Yotún e Ignacio Da Silva de Sporting Cristal y a Hernán Barcos de Alianza Lima.

En el video publicado por el periodista Ángel Flores, se puede observar como la señora Rosaly Córdova junta las manos en señal de rezo, pero la emoción la sobrepasa y recuesta su cabeza sobre ellas. Luego, con más calma, abraza a su esposo y padre del jugador, Arturo Quispe, con quien junta su cabeza. Asimismo, se pudo observar como la pareja del futbolista, Cielo Berríos, se recuesta en los hombros de su suegra mientras veían como el joven de 22 años subía al escenario.

Piero Quispe fue elegido como mejor jugador de la Liga 1 2023 y se prepara para emigrar al fútbol mexicano - Crédito: LFP

La relación de Piero Quispe con su madre

Piero Quispe siempre ha demostrado tener una estrecha relación con su mamá, de hecho, tras la victoria 2-0 sobre Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la final de vuelta y que determinó el título de la ‘U’, se pudo ver como ‘Pierito’ era recibido con mucha algarabía en su casa en San Martín de Porres, y era su progenitora la primera en saludarlo y bailar de alegría con él, ambos saltando y tomados de las manos.

Te puede interesar: Piero Quispe replicó con vehemencia sobre su capacidad para jugar en el extranjero Pumas UNAM México

Hace unos meses, cuando el formado en la academia Héctor Chumpitaz fue convocado por primera vez a un partido de eliminatorias con la selección peruana, su madre fue una de las primeras en enterarse mediante una emotiva llamada: “Mi hijito me llamó, de alegría nos pusimos a llorar todos, fue toda una emoción ver que tu hijo está representando a Perú”, declaró al programa Mande quien Mande.

La señora también confesó que no todo fue fácil para el nacido el 14 de agosto de 2001, pues atravesaron problemas, sobre todo económicos: “Mi hijito se iba a probar y no teníamos para los pasajes, no teníamos económicamente, incluso Piero lloraba por eso”, confesó.

Piero Quispe llevó a su familia de vacaciones a Punta Cana. | Instagram

Piero Quispe ha sabido retribuir todo el esfuerzo de sus padres con diferentes gestos, uno de ellos fue llevarlos, junto a su enamorada y el resto de su familia, al Caribe de vacaciones. Dicho viaje fue a los pocos días de conquistar la Liga 1.

Te puede interesar: Piero Quispe organizó una chocolatada por Navidad en Los Olivos a días de definir su futuro en el extranjero

Un aspecto que pocos conocen es que Rosaly Córdova era hincha de Alianza Lima, pero se pasó a Universitario para apoyar a su hijo: “M mamá era de Alianza, pero por mí se volvió hincha de la ‘U’”, declaró a ESPN en 2021.

¿Cuando viaja Piero Quispe a México?

La vida de futbolista tiene muchos sacrificios, no solo durante la temporada, sino también en las vacaciones. Piero Quispe tendrá que realizar uno de ellos este 25 de diciembre, pues no podrá pasar toda la navidad junto a su familia, debido a que ese mismo día, por la tarde, tiene que viajar a México para firmar su contrato con Pumas.