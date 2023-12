Pilar Jáuregui lucha contra dificultades y escaso apoyo, pero admite que “dan ganas de no seguir y trabajar”

Pilar Jáuregui es bicampeona parapanamericana en bádminton. Crédito: IPD

Después de un año formidable, demostrando ser una de las mejores del mundo en su disciplina, Pilar Jáuregui reveló detalles del insuficiente apoyo que otorga el Estado, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD). A pesar de ello, la parabadmintonista se las ha arreglado para conseguir más éxitos, aunque en alguno que otro momento pensó tirar la toalla.

Si bien Jáuregui pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, no todos los deportistas o paradeportistas tienen la misma suerte. Aún así, el respaldo sigue siendo escaso y la realidad en el país, es que no se puede vivir de ello. El patrocinio de las empresas privadas es, por eso, muy importante en este aspecto.

“Cuando empecé en el paradeporte, no habían programas de apoyo. Cuando estuve en baloncesto, muchas veces ni si quiera teníamos campo para entrenar y entrenábamos en cualquier campo de cualquier barrio con el aro chueco. No hemos tenido mucho apoyo y me encantaría que tengamos más como deportistas de alto rendimiento que somos”, reveló la bicampeona parapanamericana en una entrevista con Latina Noticias.

En la última edición de los Juegos Parapanamericanos, el parabádminton peruano hizo historia al presentarse con el equipo más grande del ‘Team Perú' (21 representantes) y, de hecho, fue la disciplina que más éxitos le dio al país en tierra chilena (16 medallas ‑ cuatro de oro). Sin embargo, detrás de estos logros se escondió mucho sacrificio y muchas deudas también.

“El apoyo del Estado es limitado. El presupuesto para el deporte es limitado y peor para los paradeportistas. En el bádminton priorizan a algunos, como en mi caso, pero los demás la sufren muchísimo. Para llegar a Santiago 2023, muchos chicos se han tenido que endeudar yendo a clasificar, ahora han sacado su resultado y van a recuperar lo que han invertido. Muchos han hecho lo mismo y no han podido ganar medalla. Es frustrante”, reveló Jáuregui.

Esta situación adversa desalienta a muchos atletas y paratletas en el camino. Incluso, Pilar ‑la mayor representante del parabádminton nacional‑ también confesó que anteriormente meditó renunciar a todo y dedicarse a otra cosa que le sea más rentable que el mismo deporte.

“Entreno todo el día e invierto todo mi tiempo en Videna. No trabajo, solo estoy concentrada en tener estos resultados positivos. Pero sí me preocupa que va a ser más adelante de mí. Nosotros estamos solo entrenando, recibiendo el poco apoyo del IPD, y muchas veces dan ganas de no seguir y dedicarme a trabajar, buscando un futuro mejor. Sin embargo, somos tan hinchas del Perú, llevar la bandera y escuchar el Himno, que se nos hace difícil dejar el deporte”, expresó en declaraciones a Latina.

Pilar Jáuregui, una bicampeona dorada

Después de estrenarse como parabadmintonista en Lima 2019, subiéndose a lo más alto del podio, Pilar Jáuregui repitió la misma historia meses atrás en Santiago 2023. La peruana conquistó nuevamente la medalla de oro en su prueba individual y no solo eso, también ganó la presea dorada en dobles femenino (WH1-WH2) junto a Jaquelin Burgos.

“Fue algo indescriptible. El aliento de los compatriotas en Santiago fue sensacional, sentir su apoyo hizo que dé todo de mí y pueda sacar los resultados a la postre. Sin duda serán momentos que nunca olvidaré. Fue un total de 34 medallas que consiguió la delegación y la alegría fue única”, expresó en la entrevista con Latina.

El siguiente objetivo de Pilar es subirse al podio paralímpico en París 2024 y tiene varias posibilidades de lograrlo. Es la vigente campeona mundial y, además, se mantiene como la número uno en el ranking mundial BWF. Con ese respaldo, la peruana buscará darle más alegrías al país el año venidero.