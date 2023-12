Con Kimberly García, Juan Pablo Varillas y Pilar Jáuregui, los 10 mejores deportistas peruanos del año | Resumen 2023

Los 10 mejores deportistas del 2023. Crédito: IPD

Si bien el fútbol es la disciplina más preponderante en el Perú, es necesario destacar otros deportes más allá del balompié. A lo largo del año, varios deportistas han destacado en sus respectivas disciplinas y en diversas competencias de gran magnitud, regalándole alegrías importantes al país.

De hecho, en este 2023 se disputó una nueva edición de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, después de hacer historia cuatro años atrás en Lima 2019, y el ‘Team Perú' logró destacar en el medallero del evento con bastantes éxitos.

Y no solo en la capital chilena se gestaron hazañas de nuestros compatriotas, sino también en competencias a nivel mundial. Por ello, cerca del final del año, en esta nota te dejamos a los 10 deportistas más destacados del 2023:

1. Kimberly García

Kimberly García fue protagonista con un 2023 extraordinario. Crédito: REUTERS/Dylan Martinez

Después de ser bicampeona mundial en el 2022, Kimberly García no se quedó atrás este año. Aunque no pudo repetir su éxito, la marchista peruana volvió a demostrar que es una de las mejores del planeta, con un cuarto puesto en 20 km y una medalla de plata en los 35 km, en la nueva cita mundialista disputada en Budapest.

Además, se consagró campeona panamericana en Santiago 2023 en su prueba individual, y obtuvo una presea plateada en la nueva modalidad de relevo mixto junto a César Rodríguez. Como si eso fuera poco, también logró batir un récord mundial en la Marcha de Dudinska (Eslovaquia) y recientemente cerró esta grandiosa temporada con su consagración en el Tour Mundial de Marcha de Atletismo 2022-2023.

2. Cristhian Pacheco

Pan-Am Games - Santiago 2023 - Marathon, Santiago, Chile - October 22, 2023 Peru's Cristhian Simeon Pacheco crosses the line to win the men's marathon REUTERS/Ivan Alvarado

A pesar de los constantes golpes de indiferencia que recibe, Cristhian Pacheco le sigue dando alegrías enormes al país. El fondista nacido en Jauja logró repetir su hazaña de cuatro años atrás en Lima 2019, logrando un nuevo oro en Santiago 2023. Tras subirse al podio en tierra chilena con un tiempo de 2:11:14, se convirtió en bicampeón panamericano. Asimismo, finalizando el mes de noviembre, ganó una vez más la tradicional Maratón de los Andes, cerrando la temporada con broche de oro.

3. Pilar Jáuregui

Pilar Jáuregui ganó dos medallas de oro en Santiago 2023. Crédito: IPD

Pilar Jáuregui no se cansa de cosechar éxitos importantes a nivel internacional. La peruana acumuló diversas medallas en países como Australia, España, Japón, entre otros. Pero su título más importante lo consiguió en Chile, en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, donde no solo logró su bicampeonato a nivel individual, sino también ganando el oro en la modalidad de dobles femenino WH1-WH2 junto a Jacqueline Burgos. Un hecho no menos importante es que se mantiene como la número uno del ránking mundial de su categoría.

4. Angélica Espinoza

Angélica Espinoza logró su clasificación a París 2024. Crédito: IPD

A lo largo del 2023, Angélica Espinoza dio pasos importantes en su carrera, figurando siempre en el podio de competencias en Corea del Sur, Líbano y México, en las que se presentó como preparación a Santiago 2023. En esta cita en Chile, la parataekwondista repitió su hazaña de Lima 2019 y también se consagró bicampeona parapanamericana. Como si fuera poco, a inicios de diciembre brilló con una medalla de plata en el Grand Prix Final de Mánchester 2023, que le permitió clasificar a los Juegos Paralímpicos París 2024.

5. Juan Pablo Varillas

Juan Pablo Varillas fue clave en el éxito de Perú en la Copa Davis. Crédito: Tenis al Máximo

El 2023 fue bastante positivo para Juan Pablo Varillas, alcanzando el mejor ránking de su carrera (60° en el mundo) tras protagonizar su mejor participación en un Grand Slam. Con un gran performance, el tenista peruano llegó a los octavos de final del Roland Garros, ronda en la que fue eliminado por nada menos que Novak Djokovic. Además, en Copa Davis ‘Juanpi’ fue fundamental para que el equipo peruano logre su pase a los Qualifiers 2024 del torneo, tras el triunfo en los playoff sobre Noruega (4-1). Sin duda alguna, fue un buen año para él y tal vez hubiera sido mejor si no se bajaba de Santiago 2023, donde era una carta fija de medalla.

6. Diego Elías

Diego Elías es una de las cartas doradas de Perú en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Crédito: COP

Se sigue manteniendo en lo más alto. Diego Elías sigue dando muestra de su enorme talento en el squash y hoy por hoy continúa en la cima de este deporte, figurando en el número dos del ránking mundial. De hecho, este año logró un histórico Top 1, convirtiéndose en el primer sudamericano en alcanzar esa posición. En cuanto a títulos en el circuito, solo pudo ganar el Motor City Open y disputó varias finales. Además, ganó tres medallas en los Juegos Panamericanos, consagrándose otra vez a nivel individual y cosechando preseas en dobles y equipos.

7. Mafer Reyes

María Fernanda Reyes logró su primera medalla de oro en unos Juegos Panamericanos. - Crédito: Difusión

Después de ganar una medalla de plata en Lima 2019, María Fernanda Reyes tuvo su revancha en Santiago 2023 y logró consagrarse con el oro. La peruana destacó a lo largo de la competencia y le dio una alegría enorme al Perú. Además, en mayo de este año se coronó subcampeona en el Mundial de Longboard ISA 2023, desarrollado en El Salvador.

8. Piccolo Clemente

Piccolo Clemente ganó medalla de oro en Santiago 2023. Crédito: IPD

Como siempre, Benoit Clemente destacando en el longboard. Más conocido como ‘Piccolo’, en este 2023 se consagró con el título sudamericano y también en los Panamericanos PASA Games 2023 en Panamá. Aunque no pudo cumplir su objetivo de triunfar en el Mundial de El Salvador, debido a una lesión que sufrió en el evento, volvió a ganar el oro en unos Juegos Panamericanos, convirtiéndose en bicampeón.

9. Lucca Mesinas

Lucca Mesinas ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Crédito: Facebook

Otro bicampeonato para celebrar es el de Lucca Mesinas, que nuevamente se colgó una medalla de oro en el cuello tras repetir su éxito de Lima 2019 en Santiago 2023. Además, con su triunfo en tierra chilena aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora su objetivo es volver al Championship Tour, la división más importante del mundo en el surf.

10. Hugo Ruiz Calle

Pan-Am Games - Santiago 2023 - Cycling - Velodromo Penaloen, Santiago, Chile - October 24, 2023 Gold medalist Peru's Hugo Ruiz celebrates on the podium after the Men's Omnium Points REUTERS/Pilar Olivares

Fue la más grande sorpresa del ‘Team Perú' en los últimos Juegos Panamericanos. Hugo Ruiz Calle entró a la historia del ciclismo peruano al ganar una medalla de oro en Santiago 2023, hazaña que ningún otro ciclista ha podido conseguir anteriormente. Con una espectacular actuación, el representante nacional marcó un hito importante en el deporte peruano.

Asimismo, es necesario hacer una mención honrosa para otros deportistas como Luz Mery Rojas, Caterina Romero, Stefano Peschiera, Daniela Campos, Pedro Pablo de Vinatea y Giuliana Poveda que también lograron cerrar un 2023 con broche de oro.