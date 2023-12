“Hay cinco mil niños y adolescentes internados en albergues a la espera de ser adoptados”, advierte Ana Jara

Feriado del lunes 25 de diciembre: ¿qué supermercados atenderán en Navidad?

No todos los establecimientos abrirán sus puertas debido a que, además de ser una fecha en la que no se está obligado a laborar, se suele pasar en familia. Revisa esta lista en caso necesites realizar una compra de último momento para que no te movilices en vano