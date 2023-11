Se abrirá una nueva convocatoria para adoptar niños y adolescentes en Entre Ríos

La solicitud tendrá lugar desde el viernes 10 hasta el lunes 27 de noviembre inclusive (Foto: Instagram Ruaer)

Este viernes 76 niños tendrán la oportunidad de encontrar una familia ya que el Gobierno de Entre Ríos abrirá la última convocatoria anual para personas residentes de la provincia que puedan y quieran presentarse e inscribirse para adoptar a un niño, niña o adolescente que se encuentre a la espera de una mamá o un papá.

La solicitud tendrá lugar desde el viernes 10 hasta el lunes 27 de noviembre inclusive. Una vez enviada la inscripción, los interesados deberán tener en cuenta que habrá talleres y entrevistas previas, a modo de evaluación. La primera de ellas será de forma virtual este jueves 9 a las 15:00.

La misma es obligatoria y una condición excluyente si se quiere adoptar. Allí se acercará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias, desde pequeños detalles hasta lo más importante.

Según informó el Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos entrerriano (Ruaer) los interesados deberán completar un formulario (https://forms.gle/oSmvzhEZKFG7wpRt6) donde también podrán ver reflejadas las particularidades y necesidades propias de cada niño, niña y adolescente según la vivencia compleja de cada uno.

Desde Ruaer detallaron que actualmente hay 53 niños y niñas de entre 0 y 12 años, aunque predominan los mayores de 8 y los grupos de hermanos. Sin embargo también hay adolescentes de 13 hasta 17 años. Todos en proceso de búsqueda de familias.

La secretaria del organismo, María Silvana Spais, explicó a Télam que adolescentes de 13 años en adelante pueden iniciar su proceso adoptivo, aunque muchos de ellos “no prestan su voluntad”, y el Ruaer detectó que “la mayoría son grupos de hermanos”.

“Siempre lo prioritario es la preservación de esos vínculos” y que, preferentemente, sean adoptados por una misma familia, detalló la funcionaria provincial.

No obstante a veces ello no es posible ya que pueden llegar a haber casos en los que son hasta ocho hermanos y hermanas. Ante esa situación se planifica trabajar con varias familias “dispuestas a sostener de manera real el vínculo entre los hermanos”.

Es importante destacar que los menores se encuentran bajo el cuidado y responsabilidad del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), en residencias socioeducativas, mientras que los más pequeños están alojados en casas de familias de abrigo.

La información y requisitos están disponible en inscripcionruaer.jusentrerios.gov.ar, y también se habilitaron los teléfonos 0343 4209575 y 4209576, el Whatsapp +54 9 343 5329475 de lunes a viernes de 7 a 13 horas, y el correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar.

También están disponibles las redes sociales de la entidad en Instagram (@ruaer_mpd) y Facebook (Registro de Adoptantes de Entre Ríos).

La emoción de un niño al enterarse que más de 70 familias quieren adoptarlo

“Mi mamá siempre me decía lo mismo ‘voy a cambiar, voy a cambiar’, y nunca cambió. Y bueno, si no vas a cambiar, ¡ya está! Si no me vas a querer tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera”, había expresado Lucio, el adolescente correntino de 15 años que busca “una familia unida”, en un video que tuvo mucha repercusión.

Su llamado conmovió a tal punto que fueron más de 70 las solicitudes de adopción que llegaron al juzgado 4 de Familia, Niñez y Adolescencia que dirige la Dra. Carolina Macarrein.

“Hubo mucha respuesta positiva para un adolescente de esta edad y estas características, porque no suele haber. Fue el modo que se comunicó la convocatoria, y el hacerlo en primera persona por parte de Lucio, de esa manera tan empática y tan conmovedora. Hemos hecho convocatorias públicas de adolescentes antes y no tuvieron esta repercusión”, comento la magistrada correntina a Infobae.

La respuesta a su video llegó desde varios lugares de la Argentina. Hubo de la ciudad de Corrientes y del interior de la provincia. Pero también llegaron de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego, Capital Federal, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y hasta una de Montevideo y otra de Miami, que según la jueza, también podrían prosperar porque “la adopción internacional es un instituto válido”.

A Lucio, la respuesta de la gente lo conmovió. El martes por la tarde, la Dra. Macarrein lo fue a visitar al hogar Miguel Magone, donde vive. “Le fui a contar lo que se había generado. Es muy fuerte que un chico absolutamente invisibilizado por su familia, por la sociedad, por el sistema, de golpe sea la estrella del día. Le mostré la cantidad de formularios que tenía y me dijo ‘¿es cierto que tanta gente me quiere?’. Conversamos y se quedó tranquilo, con mucha expectativa por lo que puede pasar. Me preguntaba ‘¿y puedo ir a elegir a la familia?’. Él quería que le dejara ahí los formularios para hacer una selección. La verdad, es un chico muy inteligente, que resuelve las cosas, que pregunta cosas que te descolocan a veces. Que atravesó muchas circunstancias adversas, pero que es un adolescente como cualquiera de nuestros hijos. Claro, tiene ahí esa viveza…”