Giacomo Bocchio y lo que piensa sobre las minorías en el Perú: “Somos un país democrático, la mayoría manda”

Giacomo Bocchio habla sobre las minorías en podcast. Latina

El chef Giacomo Bocchio ha ganado gran popularidad en los últimos meses por su participación en ‘El Gran Chef Famosos’. Lo que menos imaginó luego de haberse involucrado en este proyecto es que estaría envuelto en una grave polémica.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio y la razón por la que no participa en bromas de ‘El Gran Chef Famosos’: “No hago payasadas”

Las acusaciones que hizo Josi Martínez en su contra provocaron que recibiera duras críticas en las redes sociales, especialmente por gremios LGBTIQ+, quienes lo tildaron de ‘homofóbico’ y ‘transfóbico’ por supuestamente tener un trato diferente con el influencer por su orientación sexual.

Sobre este hecho, Giacomo Bocchio intentó no ahondar en el tema, pero dejó en claro que sintió que le faltaron el respeto. “Sí (he sentido que me han faltado el respeto), en algunas cositas. Me han etiquetado de homofóbico, por todo lo que pasó con este chico, del que no voy hablar. He sido muy claro al decir que para pelear se necesitan dos”, dijo.

Giacomo Bocchio y sus controversiales declaraciones sobre las minorías. (Foto: Captura de Latina)

Asimismo, el cocinero habló abiertamente sobre su ideología, declarándose conservador, ya que para él la familia y el amor hacia Dios se encuentran primero. “Yo soy conservador, no soy progresista. Soy un hombre de familia, soy provinciano, cristiano, soy descendiente de italianos. Así como yo los respeto, respétenme a mí. Yo respeto los puntos de vista de los demás”, indicó.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio: ‘El Gran Chef Famosos’, el amor, la fe en Cristo y su nuevo libro como legado culinario

En ese sentido, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ se animó a hablar sobre las minorías, dando a entender que este reducido grupo de personas debería de acatar lo que dice la mayoría, pues actualmente vivimos en una democracia.

“Nosotros, se supone, vivimos en un país democrático, donde la mayoría manda. Yo entiendo a las minorías, las entiendo totalmente, pero hay que tener cuidado con la tiranía de la minoría. Yo creo que por algo nosotros somos una mayoría”, señaló.

Giacomo Bocchio y sus controversiales declaraciones sobre las minorías. (Foto: Captura de Latina)

La respuesta que tuvo Giacomo Bocchio sorprendió a la propia Mónica Delta. De manera inmediata, la periodista señaló que las minorías luchan constantemente para tener las mismas oportunidades.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio y Brenda Dávila se casarán después de ‘El Gran Chef Famosos’: “No queremos ostentar nada”

En ese momento, el chef y la conductora de televisión se enfrascaron en un debate, en el que el cocinero defendía su posición conservadora, mientras que la figura de Latina abordaba más un ámbito histórico.

Para acabar con esta discusión, Giacomo Bocchio sostuvo que él se basa en lo que dice los Derechos Humanos, el cual no distingue ideología u orientación sexual, ya que es el mismo para todos. “Yo creo en los Derechos Humanos, ya hay algo que nos da normas y que nos protege a todos y esos son los Derechos Humanos. Mis derechos acaban donde comienzan los derechos del otro, en eso creo yo”, indicó para ‘Habla Serio’ de Latina.

Giacomo Bocchio y sus controversiales declaraciones sobre las minorías. (Foto: Captura de Latina)

Finalmente, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ sostuvo que esta información se encuentra a disposición de todos, por lo que cualquier podía tener la total libertad de leerlos e informarse. “Hay información clara y que ya está escrita, en el que nos pintan la cancha de cuáles son nuestros derechos”, sentenció.

Mónica Delta decidió cambiar de tema en ese momento para que el debate no se alargue y así pueda seguir con la entrevista, abordando temas culinarios.