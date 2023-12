Escandaloso desenlace en Perú vs Bolivia sub 23: amistoso suspendido por trifulca entre jugadores y expulsados

Perú enfrentó a la selección de Bolivia en partido amistoso internacional previo al Preolímpico 2024

Perú vs Bolivia se tuvo que suspender debido a que se armó una fuerte trifulca entre los jugadores nacionales y bolivianos en el amistoso internacional sub 23. El árbitro Bruno Pérez no dejó pasar bochornoso episodio y terminó el choque con solo 55 minutos e incluso se cortó la transmisión y el marcador quedó 1-1 en la Videna.

Todo empezó cuando el juez decidió expulsar al técnico de la ‘verde’, Pablo Escobar, y a su asistente. Luego de eso, optó por dar finalizado el choque de preparación. Es ahí cuando el jugador nacional Juan Quiñónez tiene un enfrentamiento contra el boliviano Eduardo Álvarez, se agarran boca a boca y la reacción de otro futbolista visitante fue la que terminó empeorando todo: empujó fuertemente al peruano.

Eso generó que varios jugadores de ambos equipos se metieran para defender a sus compañeros, se armó un conato de pelea, donde se desataron los empujones e insultos. Todo se fue agrandando, tanto así que tuvo que intervenir José Guillermo Del Solar para tratar de separar a sus pupilos.

Se vio cómo los futbolistas tratan de salvaguardar a Juan Pablo Goicochea llevándolo a otro lado de la cancha debido a que los seleccionados ‘verdes’ se le iban encima, tratando de agredirlo. A pesar que el atacante de la ‘bicolor’ se alejó de gresca, los visitantes lo persiguieron para seguir con el enfrentamiento.

Finalmente, la transmisión del cotejo se finalizó y no se pudo ver en qué terminó todo. Eso sí, podría haber consecuencias debido a que este amistoso es parte de la fecha FIFA. El cuadro de ‘Chemo’ Del Solar se encuentra en plena preparación de cara al Preolímpico de Venezuela del 2024, el cual se jugará del 20 de enero al 11 de febrero en las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto.

Pelea en Perú vs Bolivia, amistoso Sub 23. (Miguel Vergaray)

¿Cómo se desarrolló el partido?

La selección peruana se enfrentó a la boliviana en partido amistoso como parte de la preparación rumbo al Preolímpico de Venezuela del 2024. El encuentro empezó con una ventaja de la ‘verde’ tras anotación de Carlos Sejas a los 20 minutos, sin embargo no pasó mucho tiempo para que se igualara el marcador.

Fabrizio Roca se mandó un golazo luego de aprovechar un error defensivo de la escuadra ‘boliche’ a los 22 minutos, dos minutos después del tanto de la visita. El delantero de Sport Boys remató en primera, sorprendiendo al arquero Mauricio Adorno, quien no puso hacer nada para evitar que la pelota entre al arco.

Recién se estaba desarrollando el segundo tiempo del cotejo, y se tuvo que suspender tras una gresca que se vivió en la cancha de la Videna. Solo se pudo jugar 55 minutos, y el encuentro de preparación terminó 1-1.

Cabe destacar que es la segunda vez que ambas selecciones se enfrentan, la primera vez que lo hicieron fue el pasado martes 19 de diciembre. El ‘equipo de todos’ goleaó a su similar de Bolivia por 4-0 con doblete de Víctor Guzmán, y tantos de Emilio Saba y Juan Quiñónez.