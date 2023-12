Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya estarían conviviendo: “Él cocina, pero a veces él está full trabajando y no puede cocinarme”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya estarían conviviendo. (Composición: Infobae)

Se le escapó. En la última edición de “Amor y Fuego”, se presentó Milett Figueroa a través de una videollamada para abordar detalles de su relación con el presentador Marcelo Tinelli. Durante la conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la modelo terminó revelando más información de la esperada.

En el transcurso de la entrevista con los presentadores de Willax TV, la exintegrante de “Esto es Guerra” confesó que lleva cuatro meses residiendo en Argentina y tiene planes de festejar el Año Nuevo junto al presentador “Bailando 2023”, pero no precisó detalles sobre cómo celebrará las fiestas navideñas.

“Año Nuevo con mi amor, con Marcelo, nos vamos a Punta (del Este). Él organiza muy buenas fiestas, le gusta tener a sus amigos cerca, hace buenas cenas, bonitos encuentros”, expresó entusiasmada la modelo al imaginar cómo pasarán las festividades con su actual pareja. Como se conoce, la modelo peruana se encuentra en el país gaucho como participante en el reality de baile de Tinelli.

Milett Figueroa advierte que ya estaría viviendo con Marcelo Tinelli

En otra parte de la entrevista, Milett Figueroa, parece haber dado a entender de manera inadvertida que comparte residencia con Marcelo Tinelli. El momento se produjo cuando Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, cuestionó a la modelo y actriz sobre si su pareja participaba en las tareas culinarias. La respuesta de Figueroa ha intensificado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Tinelli y su vida personal.

“Él cocina, pero a veces él está full trabajando todo el día y no puede cocinarme cuando tengo hambre, así que me lo cocinan las chicas, o acá también yo misma me preparo las milanesas”, dejó entrever la exintegrante de “Combate”, dando entender que, cuando el conductor argentino está ocupado con su trabajo, es el personal doméstico quien se encarga de atenderla.

Por último, la figura pública ha expresado gratitud hacia el cariño y reconocimiento que recibe al ser identificada por fans y seguidores en espacios públicos. Su comentario refleja el aprecio por la acogida y el soporte del público en su carrera.: “Me han reconocido (...) siento muchísimo agradecimiento, por todo el recibimiento que he tenido”, finalizó.

Marcelo Tinelli le dice ‘Te amo’ a Milett Figueroa

hace poco, Marcelo Tinelli mostró una reacción emotiva ante una publicación de Milett Figueroa en Instagram en la que ella expresaba su amor. Esta interacción ha dejado entrever el fuerte afecto que existe entre ambos, reflejado en el intercambio de frases cariñosas como “Te amo”, a pesar de llevar menos de un mes.

“Dumpcito de Nov/dic. 1• selfie en el espejo con este mono espectacular 2• frase que vi por ahí en un muro y me gustó 3• acompañando a mi chico 4• terminando una semana de ensayos agotadora, pero satisfactoria 5• posando 6 • mi amor 7 • asadito y trabalenguas 8 • Llegó 9• chin chin 10• fin del día con él”, se lee en el post compartido por la exintegrante de “Combate” y que el argentino reaccionó.

“Te amo mujer hermosa”, se lee en la respuesta del presentador de “Bailando 2023″ en los comentarios del post. Como era de esperarse, su comentario generó varias reacciones de parte de los seguidores de la modelo peruana.

“Estás con una mujer espectacular, mujer peruana hermosa, felicidades”, “Qué lindos se ven juntos”, “Pronto se casan”, “Y ese anillo, Milett”, “Felicidades, solo veo bailando por su relación”, “Me enamoré de su relación”, fueron algunos comentarios de los cibernautas felicitando su relación.