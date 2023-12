La visita de Robert Oppenheimer a Perú en 1962: el pacifista cuyo trabajo dejó una estela de dolor.

Robert Oppenheimer fue una figura clave en el Proyecto Manhattan. (Infobae/Peru Travel/National Geographic)

Una de las películas más aclamadas y populares en los cines peruanos, este año, fue Oppenheimer. Sin embargo, más allá de la pantalla grande, es sabido que el ‘padre de la bomba atómica’ visitó nuestro país el 26 de mayo de 1962. Fue en esa fecha cuando Robert Oppenheimer, reconocido físico estadounidense y figura crucial en el Proyecto Manhattan, hizo una significativa visita a la capital peruana.

La llegada del norteamericano no solo representó un encuentro entre la ciencia de vanguardia y el país, sino que también coincidió con un período de gran actividad cultural y avances en la capital. La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) extendió la invitación a Oppenheimer para conferirle un Doctorado Honoris Causa.

¿Cómo fue su estadía en Lima?

La presencia de Oppenheimer en Lima fue más que una visita; simbolizó un momento de auge cultural y científico en la capital peruana. (El Comercio)

Durante su estadía, Oppenheimer se sumergió en varias conferencias y eventos académicos, compartiendo su visión sobre ciencia, política y sociedad. Su presencia en Lima no solo fue un encuentro puntual, sino un reflejo del papel destacado que la ciudad ostentaba como epicentro intelectual en América Latina.

Tras la ceremonia en la UNI, el físico se enfrentó a los medios, resaltando el potencial pacífico de la energía atómica en el país, mencionando su uso para refrigerar fábricas en zonas de los Andes donde el agua escaseaba. Acompañado por el rector de la UNI, Mario Samamé Boggio, el científico declinó abordar las acusaciones de 1954 sobre su oposición a la bomba de hidrógeno y supuestas conexiones con estudiantes comunistas en los años 30.

El evento ofreció una oportunidad única para que académicos y estudiantes peruanos interactuaran con uno de los científicos más influyentes del siglo XX, fomentando un diálogo entre las comunidades científicas locales y la élite intelectual global.

Durante su estancia en nuestro país, Oppenheimer estuvo acompañado por su esposa, Katherine, así como por el presidente de la Junta de Energía Atómica del Perú, general Jorge Sarmiento, y académicos de la UNI.

Con 58 años en aquel entonces, el científico neoyorquino desafió a los periodistas a preguntar lo que quisieran: “Si no puedo responder alguna, lo diré”. En el encuentro con los hombres de prensa, le plantearon de nuevo si lamentaba haber participado en la creación de la ‘bomba A’. Su respuesta fue un rotundo “no”, aunque, entre caladas a su pipa, añadió con cautela: “Cualquier persona puede equivocarse en algún momento”.

No hay primera sin segunda

Dos años más tarde, Oppenheimer regresó a nuestro país en febrero de 1964 para asistir a la Conferencia de Espectroscopía Nuclear y Física del Estado Sólido, llevada a cabo en el hotel Crillón, ubicado en el Centro de Lima.

La medalla que le otorgó la UNI

La UNI invitó a Oppenheimer para conferirle un Doctorado Honoris Causa, destacando su contribución a la ciencia. (El Comercio)

En el año 2022, la medalla entregada por la UNI apareció en el programa ‘El precio de la historia’ de History Channel, cuando Mark y Christine, una pareja estadounidense, la llevaron a una casa de empeño con la intención de venderla por 15 mil dólares. Esta medalla había llegado a manos de Mark a través de su madre, quien trabajaba como peluquera de Katherine ‘Kitty’ Oppenheimer, bióloga germano-estadounidense y esposa de Robert.

Expertos evaluaron la medalla en al menos 7 mil 500 dólares, considerando su significado histórico, aunque su valor podría haber aumentado tras el estreno de una película sobre la vida de Oppenheimer.

Luego de la revisión de expertos, llegó el momento de definir el precio final del objeto. A pesar de que inicialmente la pareja buscaba obtener 15 mil dólares, terminaron aceptando la oferta de 7.500 dólares ofrecidas por la reconocida casa de empeños.

¿Por qué fue tan reconocido el científico estadounidense?

La visita de Robert Oppenheimer a Perú en 1962: el pacifista cuyo trabajo dejó una estela de dolor.

En 1942, la vida de Oppenheimer dio un giro inesperado cuando el gobierno de Estados Unidos lo reclutó para liderar el proyecto Manhattan, un secreto militar que en dos años y medio culminó con la creación de la bomba atómica.

Los fatídicos sucesos ocurridos en Hiroshima y Nagasaki, con más de 200 mil vidas perdidas, generaron en el estadounidense un remordimiento por sus descubrimientos en la fisión nuclear. A pesar de ello, expresó que un científico no debe detener el progreso por el temor a cómo el mundo utilizará sus hallazgos.

El 6 de agosto de 1945, la rutina de 300 mil japoneses se vio abruptamente interrumpida en tiempos de guerra. En unos instantes, alrededor de 150 mil perdieron sus vidas. Los sobrevivientes, incapaces de recordar los sonidos al momento de la explosión, describen un resplandor cegador seguido de una oscuridad inquietante, una noche que persistió por años.

“El sol se hizo pedazos y cayó. El cielo, que siempre me había parecido tan lejano, quedó sin el sostén que le daba el sol y se vino abajo casi al mismo tiempo. La luz creció tanto que no pudo soportarlo. De modo que la luz también murió aquel día”, escribió Makiko Kada, un habitante de Hiroshima.

La carta de Albert Einstein a Franklin Roosevelt en 1939 marcó el inicio de la historia, advirtiendo sobre una nueva y poderosa bomba en manos de Hitler debido a los avances en la fisión nuclear. Roosevelt dio luz verde al Proyecto Manhattan, iniciado con 6 mil dólares.

A pesar de que Oppenheimer nunca se arrepintió públicamente, el peso de la culpa lo acompañó y cambió su perspectiva. Posteriormente, se opuso fervientemente a las armas nucleares, enfrentándose incluso a científicos como Edward Teller por la Bomba de Hidrógeno.

La película sobre Robert Oppenheimer

Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Cillian Murphy como el Dr. J. Robert Oppenheimer en una escena de "Oppenheimer", a la izquierda, y al físico Dr. J. Robert Oppenheimer en el campo de pruebas de la bomba atómica cerca de Alamogordo, Nuevo México, el 2 de septiembre de 2019. 9, 1945. (Universal Pictures vía AP, izquierda y Foto AP)

‘Oppenheimer’ toma como base el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. Esta obra es una investigación exhaustiva que reconstruye la vida y la influencia del hombre considerado el ‘padre de la bomba atómica’.

En esta película, Cillian Murphy interpreta el papel principal como J. Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense reconocido por liderar la creación de la bomba atómica en el marco del ‘Proyecto Manhattan’.

El elenco también cuenta con la participación de actores como: Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Matt Damon, Rami Malek, entre otros, interpretando roles significativos en la trama.