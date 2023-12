Edson Dávila se emociona al hablar de Gisela Valcárcel: “Mi lealtad siempre estará con ella”

Edson Dávila se confiesa sobre Gisela Valcárcel en entrevista con Verónica Linares. | YouTube

Edson Dávila, conocido en el mundo artístico como ‘Giselo’, es uno de los personajes más queridos de la televisión peruana. Su talento para imitar a Gisela Valcárcel lo ha convertido en una de las figuras más carismáticas de ‘América Hoy’, donde comparte divertidos momentos con sus compañeros.

Te puede interesar: Edson Dávila revela fuerte discrepancia en ‘América Hoy’ y por qué no habla de su novio: “Hay algo que me chocó”

El personaje de la farándula, quien ganó popularidad en ‘El Gran Show’, junto a la ‘Señito’, se presentó en el podcast de Verónica Linares para revelar detalles de su vida personal y profesional.

En la charla, el artista dedicó unas palabras a la madre de Ethel Pozo, a quien considera su inspiración y madrina. Habló de su relación profesional con la productora de GV, destacando no solo el cariño y el respeto que siente por ella, sino también la influencia significativa que ha tenido en su carrera televisiva.

Edson Dávila se sincera en entrevista con Verónica Linares. | captura/YouTube/difusión América TV

¿Qué dijo Edson Dávila sobre Gisela Valcárcel?

El origen de la afinidad de Edson Dávila con Gisela Valcárcel se encuentra en su oportunidad de haber presentado una imitación de la conductora en ‘El gran show’, años atrás, lo que posteriormente le abriría las puertas a ser imagen de otros programas.

Te puede interesar: Sergio George cuenta la reacción de Marc Anthony cuando lo vio trabajando en Perú: “Nadie ve a ese país con buenos ojos”

Así, asumió la conducción de magazines como ‘América hoy’ y la co-conducción de ‘¿Cuál es el verdadero?’. “Le tengo mucho cariño y respeto”, fueron las palabras iniciales del entretenedor.

“La señora sabe que le tengo un cariño y, además, siempre le voy a decir que estoy agradecido con ella, porque si ella no quería que yo continúe en América, yo ahí nomás quedaba. Siempre estaré agradecido y mi lealtad siempre estará con ella”, agregó.

Edson Dávila cuestiona a Gisela Valcárcel.

Aclara relación laboral con Gisela Valcárcel

Por otro lado, también aclaró rumores sobre su relación laboral con Gisela Valcárcel, indicando que nunca ha tenido conflictos con ella, contrariamente a las especulaciones del público.

Te puede interesar: Jonathan Maicelo niega haber agredido a Samantha Batallanos y la acusa de extorsión: “Me pidió 50 mil soles”

Al ser preguntado por Verónica Linares sobre si la ‘Señito’ era metódica en su enfoque del trabajo, Edson Dávila respondió: “Mis amigos me preguntaron eso, y la verdad sería mentirles. ¿La he visto peleándose o gritando a la gente? Nunca”.

Además, desmintió la creencia de que tenía una relación cercana fuera del trabajo con la productora, aseverando que no es de los que la molesta ni siquiera fuera del ámbito profesional.

Edson Dávila apareció en el sexto episodio de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición)

¿Qué pasó con Edson Dávila y ‘América Hoy’?

En otro momento, el presentador compartió su malestar durante la entrevista con Verónica Linares tras un incidente en el programa ‘América Hoy’ en el que la presentadora Janet Barboza lo apodó ‘sugar’, insinuando que él ofrecía soporte económico a su pareja.

Al respecto, declaró que dicho término lo ofendió y negó ser una persona que financia a sus compañeros sentimentales. Este episodio lo llevó a reflexionar sobre el respeto en la televisión y a discutir lo que siente con colegas.

Edson Dávila revela fuerte discrepancia en ‘América Hoy’. | Instagram

“Hay algo que me chocó. El día que la señora Janet me dijo ‘sugar’, yo dije ‘Diosito lindo’. Me molestó no por lo viejo, sino que (dice) que ‘estás poniéndole plata y como que estás con los chibolos’. (...) pero a veces la gente se queda con eso”, dijo.

En su lugar de trabajo, pidió a sus compañeros no referirse a él con ese apodo, defendiendo su derecho a no aceptar etiquetas que considera inapropiadas.

“Yo que me cuido para que no me vengan a decir a mí, yo estoy cobrando centavo tras centavo... Son cosas que pasan en vivo. Yo les dije ‘debería molestarme también cuando me dicen sugar, pero me he tenido que aguantar’”, añadió.

Edson Dávila recuerda discrepancia que tuvo en 'América Hoy'. | Youtube: La Linares

Edson Dávila inició un romance con Paolo Zevallos, en el año 2016. En la entrevista, decidió no hablar de su vida amorosa y resaltó el respeto con la comunidad LGTBQ+, refiriéndose a la discreción como forma de consideración hacia los televidentes.