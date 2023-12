Edson Dávila explica por qué no habla de su novio ni de su orientación sexual en ‘América Hoy’

Edson Dávila recuerda discrepancia que tuvo en 'América Hoy'. | Youtube: La Linares

Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, expresó su malestar en una reciente entrevista con Verónica Linares al recordar un episodio de discrepancia con los presentadores y la producción del programa ‘América Hoy’. Dávila se sintió ofendido cuando Janet Barboza se refirió a él como ‘sugar’, insinuando que él mantenía económicamente a su pareja. El comentarista destacó que este incidente surgió durante una emisión en vivo y que afectó su imagen, ya que no se considera alguien que apoye financieramente a sus parejas sentimentales

El incidente causó incomodidad en Dávila, quien no había respondido a la acusación hasta que un reclamo laboral le hizo manifestarse. “Hay algo que me chocó. El día que la señora Janet me dijo ‘sugar’, yo dije ‘Diosito lindo’. Me molestó no por lo viejo, sino que (dice) que ‘estás poniéndole plata y como que estás con los chibolos’. (...) pero a veces la gente se queda con eso”, comentó en el podcast.

El presentador indicó que la situación le ocasionó una reflexión sobre el respeto en la televisión en vivo, sentimientos que compartió posteriormente con sus compañeros de trabajo. “Es fuerte, pero al final digo no tendría por qué molestarme porque cuando no es verdad no tiene por qué molestarte”, sostuvo.

Edson Dávila y la fuerte discrepancia que tuvo con las conductoras de América Hoy. | Instagram BrunellaHorna

Marcó distancia de las bromas

La aclaración de Edson Dávila ante sus compañeros de conducción surgió el día en que le llamaron la atención en su lugar de trabajo, lo cual lo llevó a defender su postura: “la próxima vez no me digan ‘sugar’, por qué yo me tengo que tragar eso”.

‘Giselo’ también relató que, a pesar de ser quien inicia las colectas en reuniones, rechaza la idea de que él tenga ese tipo de rol económico en sus relaciones personales, destacando además su esfuerzo por ganarse la vida gracias a su talento.

“Para qué yo tendría que poner (dinero), cuando me dijo sugar... yo que me cuido para que no me vengan a decir a mi, yo estoy cobrando centavo tras centavo... Son cosas que pasan en vivo. Yo les dije ‘debería molestarme también cuando me dicen sugar, pero me he tenido que aguantar’”, recordó.

Edson Dávila revela fuerte discrepancia en ‘América Hoy’. | Instagram

¿Cómo se llama la pareja de Edson Dávila?

Edson Dávila mantiene su vida sentimental en privado. Durante la entrevista con Verónica Linares, el reconocido animador de televisión rehusó hablar sobre los detalles de su relación de pareja, aunque mencionó que lleva siete años con su novio.

“Pero de qué pareja me estás hablando, estamos entrando a otras ligas (...) siempre uno necesita una pareja de trabajo, tienes razón, una pareja de trabajo la cual te ayuda, está siempre contigo te apoya. Sí eso eso sí sí tengo”, dijo para esquivar la pregunta.

Como se sabe, el artista inició su romance en el 2016 con Paolo Zevallos. En el diálogo con Linares, Dávila decidió no profundizar en su vida amorosa y señaló su preferencia por mantener el respeto hacia aquellos que pueden no estar interesados o de acuerdo con su orientación sexual. Expresó su deseo de ser respetuoso, en consonancia con la comunidad LGTBQ+, pero haciendo énfasis en la discreción como forma de consideración hacia los espectadores.

Edson Dávila explica la razón del por qué no quiere revelar detalles de su novio Paolo Zevallos.

“Sabes qué pasa, voy a ser bien sincero, yo soy bien respetuoso con ese aspecto, nosotros pedimos respeto, si bien es cierto la comunidad (gay) pide respeto, pero también uno tiene que ser respetuoso con las personas que no están de acuerdo. Entonces por eso es que yo me guardo”, argumentó.

Explicó que conservar su intimidad es un acto de respeto hacia el público que podría no compartir sus mismas visiones o intereses. “Porque si yo pido respeto también tengo que ser respetuoso, de repente a la gente no le interesa saber ni siquiera con quién estoy. Es por un respeto a las mamás en su casa. Hay algunas que sí y otras que no, por esas que ‘no’ es que yo me guardo”, expresó, sugiriendo que su elección de discreción considera las diferentes opiniones en la audiencia de su programa.