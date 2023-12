Escándalo de falsos muertos en el Reniec: ‘mataban’ a narcos y violadores para que evadan la justicia

La delincuencia en el Perú viene encontrando nuevas formas para sacarle la vuelta a la justicia. Un informe de Cuarto Poder reveló ―la noche del domingo 17 de diciembre― que existiría una mafia al interior del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que se dedicaba a alterar información para que todo tipo de delincuentes aparezcan como ‘fallecidos’ en el sistema y no sean procesados por sus delitos.

Te puede interesar: Casos de falsos taxis o colectivos aumentan por fiestas de fin de año: secuestran, amenazan y torturan

Según el informe, el pasado martes 12 de diciembre, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público desplegaron un operativo sorpresa en varios distritos de Lima, para detener a los responsables de este grupo criminal que, a cambio de dinero, prometía libra a los delincuentes de todas sus culpas.

La primera en caer fue la registradora civil Erika Coronado Carbajal, en su casa del distrito de Cercado de Lima. En un video difundido por el dominical se escucha que uno de los agentes le explica el motivo de la intervención.

El Reniec dispuso la inmediata investigación de tres funcionarios de la institución que estarían involucrados en una red criminal que, con información falsificada, registraba defunciones de personas que tenían problemas con la ley.

“La detención preliminar contra su persona, por los hechos de cochecho pasivo propios, en la cual, usted, habría registrado una partida de defunción del señor Edwin Cueva León. Asimismo, de un ciudadano venezolano, al que le habría cambiado la nacionalidad”, afirma un representante de la Fiscalía.

En respuesta a las autoridades, Coronado Carbajal dijo: “Señor, yo soy funcionaria del Reniec, yo no sé absolutamente nada. Nunca me han informado nada de eso. Ni nunca me han notificado. ¿Qué hago, señor?”.

Te puede interesar: Recuperan pieza textil prehispánica y dos mapas del siglo XX en operativo en el Centro de Lima

Aunque la detenida negó saber sobre las falsas muertes en el sistema de Reniec, los diversos depósitos a su cuenta bancaria para que tramite la muerte de narcotraficante.