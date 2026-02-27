Magaly Medina critica a Pancho de Pierola por lamentable comentario sobre caso Lizeth Marzano y cuestiona sus disculpas públicas

Magaly Medina estalla contra Pancho de Piérola por su "falta de empatía" en el caso del atropello que involucró a la periodista Marisel Linares. La 'Urraca' cuestionó su video inicial y la sinceridad de su posterior arrepentimiento. | ATV / Magaly TV La firme

Magaly Medina cuestionó enérgicamente los comentarios de Pancho de Piérola acerca del interés público en el caso de Lizeth Marzano, luego de que el comunicador calificara de “morbo” la atención mediática sobre el proceso judicial.

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora defendió el rol de la prensa y respondió a las declaraciones del también periodista. En su espacio, Medina consideró “alucinante” que un comunicador adopte esa postura y remarcó la responsabilidad social de los periodistas en la búsqueda de verdad y justicia.

“El morbo de este caso. A mí me parece alucinante que un comunicador diga eso. Nosotros los periodistas estamos interesados en buscar la verdad, en ayudar a que se haga justicia a aquellos que no tienen los elementos ni la forma de protestar y de alcanzar justicia. Es eso, solamente somos unos simples mediadores, más allá del morbo, más allá de la noticia”, expresó Medina.

Rechazó rivalidad entre canales por caso Lizeth Marzano

La conductora rechazó la idea de que la cobertura responda a rivalidades entre medios o intereses ajenos a la justicia. “Esto no es una guerra de perros y gatos. Perros y gatos, será él el que tiene una guerra de perros y gatos en su cabeza, seguramente, pero no es una guerra”, dijo fiel a su estilo.

Frases que relativizaban el hecho encendieron la indignación pública y reabrieron el debate sobre ética y sensibilidad informativa. (TikTok.com/@panch.pe)

“Nosotros creo que en la búsqueda de la verdad, los que hacemos investigación, los que hacemos periodismo, no vamos pensando en que acá voy a pelearme porque es Willax. Así fuera Panamericana, América Televisión o este mismo canal, todo el mundo sabe que yo no tengo bandera a la hora que tengo que criticar y a la hora que tengo que ir en la búsqueda de la verdad. Hubiera sido acá, lo hubiera denunciado igual”, afirmó.

El caso Lizeth Marzano ha adquirido notoriedad nacional por el fallecimiento de la deportista tras ser atropellada en San Isidro y la posterior investigación por presunto encubrimiento que involucra a la periodista Marisel Linares.

Para Medina, la misión del periodismo es dar voz a las víctimas y exigir justicia en nombre de las familias que no cuentan con recursos ni acceso a espacios mediáticos. “La gente más necesitada de este país es justamente a quien le pasa esto todos los días y no tiene quién lo defienda”, insistió.

Cuestiona disculpas públicas

Las declaraciones de Pancho de Piérola generaron un fuerte rechazo en redes sociales, donde usuarios criticaron la falta de sensibilidad del comunicador y su intento de restar importancia al caso. A través de un video, el periodista dijo: “¿Por qué este caso es mediático? Porque ocurrió en San Isidro, porque la víctima, pobrecita, era deportista y porque Maricel Linares es periodista de Willax. Y la relación que tienen los canales de televisión es como perros y gatos, y quieren convertir esto en algo más grande de lo que es, porque lamentablemente al público le encanta el morbo”.

Tras recibir un aluvión de críticas en redes sociales, el periodista Pancho de Piérola reconoció que fue insensible al referirse al trágico fallecimiento de Lizeth Marzano, provocando un intenso debate sobre la ética en los medios (TikTok.com/@panch.pe)

La intensidad de la reacción pública obligó a De Pierola a emitir una disculpa. “El día de ayer subí un video sobre el caso de Lizeth Marzano y con el interés de dar un punto de vista sobre los medios de comunicación, no tuve la sensibilidad correcta para abordar este caso. Muchas personas me han escrito molestas, preocupadas, ofendidas y tienen toda la razón. Mi comentario estaba totalmente fuera de lugar porque se trata de una vida que se ha perdido y casos así tienen que ser tocados con mucho mayor sensibilidad”, reconoció el comunicador en sus redes sociales.

Ante ello, Magaly Medina consideró que las disculpas resultaron oportunistas y tardías, motivadas más por la presión social que por una reflexión auténtica. “O sea, cuando te están funando en las redes sociales, ¿te das cuenta que se ha perdido una vida y que la vida es valiosa? No, no que se tratara de: ‘Ay, bueno, todos los días la gente muere’. No es así. Todos los días la gente: ‘Eh, bueno, es en San Isidro, periodista de Willax’“, dijo la periodista, resaltando que este tipo de accidentes pasa todos los días y a personas de todas las condiciones sociales y la mayoría de ellos no logran justicia.

“Por lo menos que este caso sirva como ejemplo para los operadores de justicia en nuestro país. Que nadie tiene corona, nadie absolutamente. Y una vida vale muchísimo. No para todo el mundo, pero sí para la familia”, puntualizó Medina.

El comunicador dirigió un mensaje de respeto a la familia de Lizeth Marzano, mientras la controversia por su video destaca la importancia de abordar tragedias con humanidad en la prensa y las redes (Facebook)