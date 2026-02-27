Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1

Aldo Corzo, fuera del duelo ante FC Cajamarca. Crédito: Difusión.

Universitario de Deportes se reencontrará con sus aficionados luego del empate agridulce ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Desde la igualdad en el recinto ‘bajopontino’, el adiestrador Javier Rabanal ha conversado con sus dirigidos puertas adentro luego de unas declaraciones que no cayeron bien. Tras quedar en buenos términos, la plantilla apunta al próximo reto en casa, donde no podrán contar con el histórico capitán Aldo Corzo.

El defensor central de 36 años sintió una molestia física en la última práctica del equipo en Campo Mar. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el capitán del tricampeonato ‘merengue’ —sin muchos minutos en el inicio del 2026— estará fuera de la competencia por 10 días, aproximadamente. Conviene destacar que el ex seleccionado nacional registró minutos ante ADT en el estreno por Liga 1 y luego frente a Cusco FC.

No todas son malas noticias para el comando técnico que lidera Javier Rabanal. El estratega de 46 años contará con la presencia de Anderson Santamaría. El zaguero se lesionó en el juego contra Cusco FC: solo disputó el primer tiempo y fue sustituido por Williams Riveros.

Anderson Santamaría ha jugado 17 partidos con Universitario y ha anotado un tanto. Crédito: Instagram

Este escenario abre la puerta a que un jugador más integre la lista de convocados para el crucial compromiso ante FC Cajamarca en el Estadio Monumental. “Si se quedaba Corzo, podía que Silveira quede fuera, pero con esto, tal vez ya no. Rabanal lo definirá”, explicó Gustavo Peralta en ‘L1 MAX’ sobre las opciones del atacante brasileño, quien aún no ha debutado oficialmente con la camiseta ‘merengue’.

Valera y Barcos, nuevamente frente a frente

Hernán Barcos volverá a pisar el césped del Estadio Monumental luego del último clásico entre Alianza Lima y Universitario, donde instaló la polémica tras llamar “muerto” a Álex Valera y afirmar que se negó a ir a la selección peruana. Luego de seis meses, el ‘Pirata’, ahora en FC Cajamarca, se verá las caras nuevamente con el artillero ‘crema’.

Ambos registran números notables. El ariete argentino ha anotado seis tantos en cuatro fechas. En la última jornada, se despachó con un hat-trick para darle la victoria a su equipo ante Melgar. Por otro lado, el atacante ‘merengue’ suma cuatro dianas: ha anotado en cada partido que jugó la escuadra de Javier Rabanal.

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Universitario vs FC Cajamarca: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca se jugará este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido está pautado para las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 19:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 20:00 horas. Esta cita deportiva promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Canal TV para ver Universitario vs FC Cajamarca

La transmisión del duelo entre Universitario y FC Cajamarca estará a cargo de L1 MAX, canal especializado en fútbol nacional que puede sintonizarse a través de Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, Movistar TV. Esta oferta de operadores asegura que los hinchas puedan ver el partido por diferentes plataformas de televisión por suscripción, adaptándose a las preferencias de cada usuario.

La propuesta informativa se amplía con la cobertura digital de Infobae Perú, que ofrece análisis previos, actualizaciones en tiempo real y la difusión de goles e incidencias destacadas en su portal. Así, los aficionados pueden mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en el enfrentamiento, aún sin acceso a la transmisión televisiva, aprovechando la inmediatez y alcance de los medios digitales.