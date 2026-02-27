Perú Deportes

Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1

El entrenador Javier Rabanal no podrá contar con el capitán del equipo para los dos próximos encuentros en el torneo doméstico; ante el elenco ‘azul y oro’, el exMelgar se prepara para ser una opción en la zaga

Guardar
Aldo Corzo, fuera del duelo
Aldo Corzo, fuera del duelo ante FC Cajamarca. Crédito: Difusión.

Universitario de Deportes se reencontrará con sus aficionados luego del empate agridulce ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Desde la igualdad en el recinto ‘bajopontino’, el adiestrador Javier Rabanal ha conversado con sus dirigidos puertas adentro luego de unas declaraciones que no cayeron bien. Tras quedar en buenos términos, la plantilla apunta al próximo reto en casa, donde no podrán contar con el histórico capitán Aldo Corzo.

El defensor central de 36 años sintió una molestia física en la última práctica del equipo en Campo Mar. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el capitán del tricampeonato ‘merengue’ —sin muchos minutos en el inicio del 2026— estará fuera de la competencia por 10 días, aproximadamente. Conviene destacar que el ex seleccionado nacional registró minutos ante ADT en el estreno por Liga 1 y luego frente a Cusco FC.

No todas son malas noticias para el comando técnico que lidera Javier Rabanal. El estratega de 46 años contará con la presencia de Anderson Santamaría. El zaguero se lesionó en el juego contra Cusco FC: solo disputó el primer tiempo y fue sustituido por Williams Riveros.

Anderson Santamaría ha jugado 17
Anderson Santamaría ha jugado 17 partidos con Universitario y ha anotado un tanto. Crédito: Instagram

Este escenario abre la puerta a que un jugador más integre la lista de convocados para el crucial compromiso ante FC Cajamarca en el Estadio Monumental. “Si se quedaba Corzo, podía que Silveira quede fuera, pero con esto, tal vez ya no. Rabanal lo definirá”, explicó Gustavo Peralta en ‘L1 MAX’ sobre las opciones del atacante brasileño, quien aún no ha debutado oficialmente con la camiseta ‘merengue’.

Valera y Barcos, nuevamente frente a frente

Hernán Barcos volverá a pisar el césped del Estadio Monumental luego del último clásico entre Alianza Lima y Universitario, donde instaló la polémica tras llamar “muerto” a Álex Valera y afirmar que se negó a ir a la selección peruana. Luego de seis meses, el ‘Pirata’, ahora en FC Cajamarca, se verá las caras nuevamente con el artillero ‘crema’.

Ambos registran números notables. El ariete argentino ha anotado seis tantos en cuatro fechas. En la última jornada, se despachó con un hat-trick para darle la victoria a su equipo ante Melgar. Por otro lado, el atacante ‘merengue’ suma cuatro dianas: ha anotado en cada partido que jugó la escuadra de Javier Rabanal.

Se dijeron de todo en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Universitario vs FC Cajamarca: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca se jugará este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido está pautado para las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir el inicio a las 19:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial será a las 20:00 horas. Esta cita deportiva promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Canal TV para ver Universitario vs FC Cajamarca

La transmisión del duelo entre Universitario y FC Cajamarca estará a cargo de L1 MAX, canal especializado en fútbol nacional que puede sintonizarse a través de Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, Movistar TV. Esta oferta de operadores asegura que los hinchas puedan ver el partido por diferentes plataformas de televisión por suscripción, adaptándose a las preferencias de cada usuario.

La propuesta informativa se amplía con la cobertura digital de Infobae Perú, que ofrece análisis previos, actualizaciones en tiempo real y la difusión de goles e incidencias destacadas en su portal. Así, los aficionados pueden mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en el enfrentamiento, aún sin acceso a la transmisión televisiva, aprovechando la inmediatez y alcance de los medios digitales.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAldo CorzoAnderson SantamaríaFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

La ‘Culebra’ se pronunció sobre la posibilidad de que la selección nacional juegue como local en Arequipa o Cusco durante las próximas eliminatorias al Mundial

André Carrillo opinó sobre jugar

Natalia Málaga explicó la ausencia de Se-Yun Park en Géminis y marca distancia con las otras extranjeras: “No hay punto de comparación”

La estratega nacional aclaró que el nivel de la surcoreana no está a la par de las demás jugadoras dominicanas que cuenta entre sus filas. “No voy a cometer el error de meter a cuatro (extranjeras)”, concedió

Natalia Málaga explicó la ausencia

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán de visita ante Sport Huancayo y UTC. Mientras que Universitario recibirá a FC Cajamarca en el estadio Monumental

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada

Se realizó el sorteo del torneo nacional y se conoció cuándo será el duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’. Entérate de todos los detalles del primer enfrentamiento del año

Alianza Lima vs Universitario en

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Conmebol dio a conocer la programación del encuentro entre los rimenses y el ‘granate’ de ida y vuelta para definir al ganador que clasificará a la etapa de grupos del torneo internacional. Conoce todos los detalles de la emocionante serie

Sporting Cristal vs Carabobo FC:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara se separó de

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Magaly Medina critica a Pancho de Pierola por lamentable comentario sobre caso Lizeth Marzano y cuestiona sus disculpas públicas

Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

Stephanie Cayo apareció en el concierto de Alejandro Sanz: español la abraza y cierra el show agarrándola de la mano

Magaly Medina, el cambio de horario del programa de Miguel Arce y responde sobre su bajo rating: “A mí no me den por muerta antes de tiempo”

DEPORTES

André Carrillo opinó sobre jugar

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

Natalia Málaga explicó la ausencia de Se-Yun Park en Géminis y marca distancia con las otras extranjeras: “No hay punto de comparación”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada

Sporting Cristal vs Carabobo FC: día, hora y canal TV confirmado de duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026