Universitario confirmó renovación de Rodrigo Ureña para el centenario con singular frase

El club 'crema' anunció que el volante chileno formará parte del plantel del centenario. (Video: Universitario)

El lunes 18 de diciembre se llevó a cabo el inicio de la pretemporada de Universitario de Deportes en las instalaciones de Campo Mar. La gran mayoría de jugadores se presentaron para lo que será el siguiente año para buscar conseguir el bicampeonato nacional. Sin embargo, a pesar de que Rodrigo Ureña había asegurado que seguía en el club, no había confirmación oficial. Esto se resolvió y el volante chileno formará parte del plantel en el centenario de la institución.

Te puede interesar: Extécnico de Rodrigo Ureña dejó sorpresiva frase sobre futuro del chileno a puertas de la pretemporada de Universitario

A través de sus redes sociales, la entidad ‘merengue’ publicó un video con el fondo musical de la canción ‘El otro Chile’ de la banda Portavoz. Ahí las cámaras se enfocaron en los tatuajes del futbolista en sus dos pantorrillas, hasta que mostraron su imagen completa, diciendo las siguientes palabras: “¡Hola, cremas! Sé que estuvieron pendientes y quiero decirles que estaré en nuestro centenario. ¡Y dale U!”.

“La verdad es que estoy muy contento. Es un compromiso que tenía adquirido personalmente. Sabía que era un año especial para todos, sobre todo para nuestra hinchada. Espero poder llenar las expectativas este nuevo año, que tengamos muchas alegrías y los espero a todos en la ‘Noche Crema’”, agregó.

Te puede interesar: Universitario: amistosos y calendario 2024 para la temporada del centenario

La institución ‘estudiantil’ hizo eco de esta noticia con una particular frase: “Porque Ureña se escribe con U. Tenemos chileno para rato”. Pero eso no fue todo, ya que como una manera de continuar con el texto anterior, se realizó otra publicación en la que colocaron: “Mediocampo asegurado. Rodrigo Ureña será parte de nuestro centenario”.

El mediocampista chileno fue asegurado por la entidad 'crema' por la siguiente campaña. (Video: Universitario)

La anticipación de Rodrigo Ureña

Como se mencionó líneas arriba, Rodrigo Ureña ya había anticipado que iba a continuar defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes. Esto sucedió luego de haberse consagrado campeón nacional en el estadio Alejandro Villanueva ante Alianza Lima, el centrocampista compareció para las cámaras de la Liga 1 MAX y aseguró su presencia por mucho más tiempo, agradeciendo el trato que ha recibido desde que llegó al club.

Te puede interesar: Jorge Fossati se despidió de Universitario con emotivo video de agradecimiento: “Hasta siempre”

“No tengo palabras. Llegué acá, me recibieron con mucho amor y cariño, me respetaron de donde venía, mis costumbres. Estoy muy agradecido con Universitario, con mi familia. Me quedaré para el centenario y tres años más. Ya renové, estoy muy contento”, comentó.

Interés de otros clubes en Rodrigo Ureña

La notable temporada que Rodrigo Ureña completó en Universitario el 2023 hizo que su nombre suena para reforzar a otros equipos. Emelec de Ecuador fue el que más estuvo interesado en llevárselo de acuerdo con una información divulgada por el diario Depor, pero finalmente el volante lo rechazó. Incluso, su exentrenador en Deportes Tolima de Colombia, Hernán Torres, admitió que quiso tenerlo en el elenco ecuatoriano, aunque ya tenía un acuerdo con la dirigencia de la ‘U’.

“Emelec solicitó a Ureña, yo lo quería, pero tenía un compromiso con su club (Universitario). Es un jugador que siempre quise tenerlo en mi equipo. Jugó en América de Cali, fuimos campeones con Tolima. Él sabe que siempre tendrá las puertas abiertas para mi en el club que yo trabaje”, confesó el DT para el citado medio.

Rodrigo Ureña fue dirigido por Hernán Torres en Deportes Tolima y quiso llevárselo a Emelec de Ecuador.

Rodrigo Ureña, vital en Universitario

El jugador nacido en Conchalí se convirtió en una pieza clave en el centro del campo de Universitario. De hecho, se hizo con un espacio en el once titular, primero para el técnico Carlos Compagnucci, y luego con Jorge Fossati.

En la transición de ambos entrenadores, hubo varias modificaciones en la medular, pero el chileno siempre fue inamovible. Empero, se entendió a la perfección con Martín Pérez Guedes y Piero Quispe, aunque también supo complementarse cuando Horacio Calcaterra era considerado y también con Jorge Murrugarra.

En total, Rodrigo Ureña disputó 42 compromisos, en los que pudo anotar un gol y brindar dos asistencias, entre Liga 1 y la Copa Sudamericana.