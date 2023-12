Patricia Chirinos responde tras llegar a España: “Me han ofrecido asilo político de otros países”

La congresista Patricia Chirinos respondió ante cuestionamientos por el inesperado viaje que realizó la madrugada de este lunes 18 de diciembre con dirección a España. El hecho se dio luego de que denunciara por sus redes presuntos intentos por parte de las autoridades de justicia para allanar su domicilio y su despacho, además de alertar que se dictaría una detención preliminar en su contra.

Si bien todos estos hechos no han ocurrido en la actualidad, la legisladora insistió en su denuncia y aseveró, en una entrevista para RPP que había recibido dicha información “de una buena fuente”. Asimismo, intentó aclarar el viaje que realizó, añadiendo que se trataba de una salida al extranjero que ya se encontraba programada pues se trataba de una travesía que realizaba de manera anual para visitar a sus hijos. No obstante, este viaje ha sido realizado durante la semana de representación.

En sus declaraciones, la legisladora también mencionó que había recibido muchas muestras de apoyo de varios políticos en el extranjero, que le ofrecieron su apoyo ante los presuntos intentos de la Fiscalía de la Nación por emprender medidas cautelares en su contra. En ese contexto, afirmó que incluso, algunos políticos de otros países le habían ofrecido “asilo político”, en caso de que inicien las acciones en su contra. No obstante, aclaró que ella no lo aceptaría “pues no tiene nada que temer”.

“Recibí esta información de varias fuentes fidedignas de dentro de la Fiscalía, de la policía de inteligencia en la que me decían que el Equipo Especial estaría intentando allanar oficinas no solo de la que habla, sino de varios congresistas, pero también detención preliminar. Es correcta la información, es por eso que yo hice público el comunicado en un intento de que estas personas no quieran avanzar en estos actos ilegales”, afirmó inicialmente la legisladora.