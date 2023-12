Miguel Araujo y la contundente la razón por la que no pudo regresar a Alianza Lima para el 2024

Miguel Araujo confesó que tuvo acercamiento con Alianza Lima para regresar a Matute | TV Perú Deportes

Alianza Lima está armando el equipo ideal para el 2024, y en pleno mercado de pases, han salidos varios nombre como posibles refuerzos. Miguel Araujo fue uno de ellos, se especuló mucho sobre la posibilidad de que se dé su regreso a Matute después de seis años. A pesar que muchos pensaron que esa posibilidad era poco creíble, pero el mismo jugador reveló que sí existió un acercamiento por parte de los ‘blanquiazules’.

Y confesó la contundente razón por la que no se logró a concretar por más que el defensa tenía toda intención de volver a ponerse la camiseta de los ‘íntimos’. Además, aseguró quién fue el encargado de contactarlo para ver cómo iba su presente en el Portland Timbers.

“Hubo un acercamiento con el profesor Néstor Bonillo, Hablamos unos minutos, aparte que siempre hablamos porque somos amigos. Hubo un acercamiento, pero yo tengo contrato de tres años, más uno más si se consiguen los objetivos con Portland Timbers e iba a ser muy difícil que venga yo aquí sino encantadísimo”, declaró en entrevista con TV Perú Deportes.

Por otro lado, lamentó de que los ‘grones’ no hayan podido salir tricampeones tras perder la final con Universitario de Deportes. Eso sí, prefirió no hablar sobre el apagón que se dio en Matute. “Hay que tomar con pinzas. Triste porque perdimos un campeonato, lo perdimos en casa”.

Miguel Araujo firmó por Portland Timbers tras su paso por Emmen de Países Bajos.

Lamentó salida de Juan Reynoso

Los malos resultados en la selección peruana provocó la salida de Juan Reynoso y después de varios días de negociación para terminar el vínculo contractual con el técnico nacional, la Federación Peruana de Fútbol lo hizo oficial. El ‘Cabezón’ dejó el mando de la ‘blanquirroja’ después de casi año y medio. El equipo nunca pudo encontrar el camino para darle vuelta a una de las peores crisis: cero triunfos en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y último en la tabla de posiciones.

Miguel Araujo lamentó la partida del DT porque siempre lo respaldaron y resaltó su capacidad como estratega. Además, explicó que los jugadores son conscientes de la mala racha y no se explica por qué los resultados no se dieron. Entiende las críticas de los hinchas, pero pidió que haya paciencia porque hubo cambios y trabajarán para darle vuelta a la crítica situación.

“Nos cayó como un baldazo de agua fría. Una pena porque es un buen entrenador, siempre nosotros lo bancamos. Acá en Perú queremos conseguir todo rápido. Sé que estamos pasando un momento bien complicado, que tenemos solos dos puntos, que estamos últimos en la tabla. Nos cuesta muchísimo estar ahí. Nosotros trabajamos para no estar allí, pero también hubo un cambio, nuevos jóvenes que están teniendo roce internacional y lo están haciendo bien. Hay que comenzar a confiar porque cada cambio siempre es para bien o para mal”, comentó el defensa.

Cabe destacar que el jugador del Portland Timbers siente un cariño especial por Reynoso porque tuvo que ver en su decisión de fichar por el club de la MLS. Antes de firmar su contrato, tuvo una conversación con el técnico nacional y fue quien lo animó a ponerse esa camiseta. Y también tuvo una charla con algunos seleccionados que pasaron por el campeonato estadounidense.

“Hablé con él (Reynoso) en la gira asiática y me aconsejó que a ojos cerrados me venga a la MLS porque actualmente anda muy bien. Me dijo que aquí competiría muy bien, que los partidos son intensos durante los 90 minutos. Hablé con Andy Polo, ya que él ha estado aquí; también lo hice con Ruidíaz, Gallese, Cartagena. Les pedí que me ayuden a la adaptación antes de venir”, contó en entrevista con el periodista Alonso Contreras.