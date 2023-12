Samahara Lobatón y Bryan Torres son captados mientras ‘arrasan’ con compras navideñas en el Centro de Lima. | Panamericana.

Samahara Lobatón es una de las hijas de Melissa Klug que ha saltado a las pantallas por los escándalos que ha protagonizado en los últimos años. Por este motivo, muchos la reconocen cuando la ven en la vía pública.

De acuerdo a las imágenes que presentó el programa ‘Todo se Filtra’, la influencer fue captada mientras realizaba las compras navideñas. Recordemos que en diciembre los peruanos acostumbran a adquirir diferentes objetos para decorar sus hogares.

Samahara Lobatón no fue la excepción, y es que la influencer fue al Centro de Lima acompañada de Bryan Torres. Ellos no dudaron en mostrarse en público mientras adquirían diferentes objetos navideños para decorar su hogar.

Asimismo, lo que más llamó la atención de esta escena fue la gran bolsa que llevaba la hija de Melissa Klug para guardar todas sus compras. Como era de esperarse, los comentarios negativos contra la exchica reality no se hicieron esperar.

Cabe precisar que en el pasado la exintegrante de ‘Combate’ aseguró que ella solo utilizaba vestimenta de marca, incluso le respondió a un tiktoker, asegurando que ella gastó la suma de 40 mil soles para realizarle su fiesta de cumpleaños a su hija.

En otro momento, el conductor del espacio, Samuel Suárez, no dudó en referirse a la situación, señalando que Samahara Lobatón se estaba gastando el dinero de todas las entrevistas que dio a diferentes programas de televisión, mientras que Bryan Torres utilizaba la liquidación que le dieron luego de haber sido expulsado de la orquesta de Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón no viajó a Estados Unidos a conocer a su hermana

A diferencia de sus otros hermanas y hermanas, quienes tomaron un avión para viajar a Estados Unidos y así darle la bienvenida a su nueva hermana, Samahara Lobatón prefirió quedarse en Lima, al lado de su hija y Bryan Torres.

La actitud que viene demostrando la influencer solo confirmaría que entre ella y Melissa Klug todavía existen grandes diferencias, por lo que no podrían reunirse en un mismo ambiente.

Este tema fue abordado en su momento por el programa ‘América Hoy’. Las conductoras de este espacio sostuvieron que el conflicto entre la hija y la madre persiste a pesar del tiempo.

“Ellas marcaron distancia. Melissa me dijo: ‘Samahara no vive conmigo, no conozco a sus amigas’”, aseguró Ethel Pozo. Esta revelación generó el lamento de su compañera Janet Barboza. “Pensé que habían limado asperezas”, expresó la popular ‘Reina de las movidas’.

No obstante, la conductora principal del magazine especuló que posiblemente este alejamiento guarde relación con el conflicto que la joven mantiene con Youna, el padre de su hija.

Como se recuerda, en los últimos meses se han filtrado todas las peleas que han tenido la expareja, incluyendo los insultos. Asimismo, desde hace un tiempo, el barbero sostiene que la influencer no le permite ver a su hija, aunque él se ha intentado comunicar de varias formas con ella.

De momento, no se tiene más conocimiento sobre la pelea, y es que Samahara Lobatón aseguró que levantaría un proceso legal contra el padre de su hija por haberla tildado de ‘mala madre’ a través de las redes sociales.